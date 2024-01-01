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ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları Yarın Oynanacak - Son Dakika
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ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları Yarın Oynanacak

Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları yarın yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, çeyrek final maçları tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finale yükselecek takımlar ise Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.

ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları Yarın Oynanacak
01.01.2024 - 14:56,
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Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları yarın yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde:

13.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.30 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin (Ahmet Cömert)

20.30 Beşiktaş-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (BJK Emlakjet)

Çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finale yükselecek ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları Yarın Oynanacak - Son Dakika
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