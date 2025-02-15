ING Türkiye Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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ING Türkiye Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı Yapıldı

ING Türkiye Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı Yapıldı

Şanlıurfa'da Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan ING Türkiye Kupası Finali öncesi önemli bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve iki takımın koçları ile kaptanları katıldı.

15.02.2025 17:12  Güncelleme: 17:28
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Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan ING Türkiye Kupası Finali öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Göbeklitepe Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan katıldı.

Toplantıda konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bu seneki organizasyonumuzu Şanlıurfa'da yapmaktan dolayı mutluyuz. Bu süreç, bizim için başarılı geçti. Burada bizi destekleyen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve emniyet güçlerine teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonlar, onların desteğiyle daha başarılı olmuştur. Dörtlü Final'in burada olması çok anlamlı. Büyük kulüplerin buraya katılması da çok değerli" dedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Şıldak, "Federasyon başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin vatandaşlarımızla buluşması çok önemli. Finale kalan takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Jasikevicius: "Yarın çok güzel bir maç olacak"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Harika bir şehirde yapılan bu organizasyonun bir parçası olduğum için onur duyuyorum. Finalde saygı duyduğumuz bir rakiple karşılaşacağız. İyi basketbol oynayarak kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.

Son 1 ayda sakatlıktan dönen oyuncularla daha iyi oynamaya başladıklarını vurgulayan Jasikevicius, "Her ne kadar iyi oynasak da yarın final maçına çıkacağız. Burada tek maç usulü var. Son 2 aydaki iyi performansımız bu noktada belirleyici olmayacaktır. Yarınki maçta konsantrasyonumuzun üst seviyede olması lazım. Dün iki büyük takımın karşılaştığı maçta bazı istenmeyen olaylar oldu. Bizler hem kulübü hem de ülkeyi temsil ediyoruz. Ben yarın çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ise "Şanlıurfa'da dörtlü finale kaldığımız için mutluyuz. Çok kaliteli bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. Yarın güzel bir maç olacaktır. Umarım kupayı kazanan taraf biz oluruz" sözlerini sarf etti.

Alimpijevic: "En iyi oyunumuzu sahaya yansıtacağız"

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevi de, "Takımımızı en iyi şekilde temsil etmek için en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Çok iyi takımların olduğu organizasyonda finale çıkabildik. Şanlıurfa gibi güzel ve tarihi bir şehirde bu organizasyona katılma onurunu yaşadık. Şanlıurfa'nın tarihsel anlamda çok özel bir şehir. Dün, ilk defa Şanlıurfa'da maça çıktık. Dünkü maçta salonun o kadar dolmasını beklemiyordum. Çok ciddi sayıda taraftar, maçlara ilgi gösterdi. Yarınki maçta da salonun dolu olmasını bekliyoruz. Sonuçta biz bu sporu dolu salonlarda oynamak için yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın kaptanı Yiğit Arslan ise finale kalmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir yerde finale çıkacağız. Yarın da en iyi performansımızı sergileyip kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ING Türkiye Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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