Ozan Tufan ve Seri, Hull City'e galibiyeti getirdi - Son Dakika
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Ozan Tufan ve Seri, Hull City'e galibiyeti getirdi

30.07.2022 19:07
Ozan Tufan ve Seri, Hull City'e galibiyeti getirdi

İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City sahasında Bristol City'i 2-1 mağlup etti.

İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City sahasında Bristol City'i 2-1 mağlup etti. Hull'e galibiyeti getiren golleri 72'nci dakikada penaltıdan Ozan Tufan ve 90+4'üncü dakikada Michael Seri kaydetti.

İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City sahasında Bristol City'i konuk etti. Kingston Communications'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 30'uncu dakikada Weimann'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Hull City, 72'nci dakikada Ozan Tufan'ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü ise 90+4'üncü dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Michael Seri kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'den başlayan Ozan Tufan, 73'üncü dakika sahada kaldı. Öte yandan daha önce Türkiye'de Denizlispor'da forma giyen Estupinan da karşılaşmaya 11'de başlarken yerini 64'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Tetteh'e bıraktı. Fenerbahçe'den kadroya dahil edilen Allahyar Sayyadmanesh 84 dakika görev alırken, bir dönem Galatasaray forması giyen Seri de 90 dakika sahada kaldı.


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Kaynak: DHA

Galatasaray, Ozan Tufan, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Tufan ve Seri, Hull City'e galibiyeti getirdi - Son Dakika

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