Premier Lig'in genç yıldızı kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bıraktı - Son Dakika
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Premier Lig'in genç yıldızı kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bıraktı

10.10.2022 14:13

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion FC'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enock Mwepu, kalp rahatsızlığı nedeniyle futbol kariyerini noktaladı.

İngiliz futbolunun son dönemlerine damga vuran Premier Lig ekibi Brighton'a Zambialı yıldız orta saha oyuncusu Enock Mwepu'dan kötü haber geldi.

24 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTI

Sağlık kontrollerinin ardından yüksek kalp krizi geçirme riski saptanan 24 yaşındaki oyuncunun futbolu bıraktığı açıklandı.

"BU KARARI ÜZÜNTÜYLE AÇIKLIYORUM"

Hayranlarını ve tüm futbolseverleri üzen haberi kendisi açıklayan Mwepu, yayınladığı mesajda, "Aldığım tıbbi tavsiyeler sonucu kramponlarımı asmam gerektiğini üzüntüyle açıklıyorum. Ancak bu, futbolla olan ilişkimin sonu değil. Her zaman futbolun içinde olmayı planlıyorum. Eşim ve ailem, menajerim, Zambiya Futbol Federasyonu, önceki tüm kulüplerim, takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve özellikle Brighton & Hove Albion'daki herkes dahil olmak üzere futbol yolculuğumda beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"KALP KRİZİ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada ise, "Enock Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı teşhisi konulduktan sonra futbol kariyerine son vermek zorunda kaldı. Zamanla kötüleşebilen durum, rekabetçi futbol oynamaya devam ederse, Enock'u potansiyel olarak ölümcül bir kalp krizi riskiyle karşı karşıya bırakacaktır." ifadelerine yer verildi.

"ELİMİZDEN GELEN TÜM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Brighton başkanı Tony Bloom, kulüp olarak her zaman Mwepu'ya destek vereceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Hepimiz Enock için kesinlikle harap olduk. O ve ailesi travmatik birkaç hafta geçirdi ve biz bu dönemi atlattığı için şükretsek de, böyle genç yaşta böyle umut verici bir kariyerin kısa kesildiğini görmek üzücü. Kulüp olarak ona tam olarak iyileşmesi ve ardından gelecekteki kariyeri için elimizden gelen tüm sevgiyi, yardımı ve desteği vereceğiz."

BİRLİKTE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİ BİR OYUNCUYDU

Teknik direktör Roberto De Zerbi ise çok üzgün olduğunu belirterek "Enock için çok üzgünüm. Gelmeden önce tüm kadroya baktım ve o çok heyecanlandığım ve birlikte çalışmayı dört gözle beklediğim bir oyuncuydu. Ona yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu. Bu sezon kulübüyle Premier Lig'de toplam altı maça çıkan genç futbolcu bu maçlarda bir asist yapma başarısı gösterdi.

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