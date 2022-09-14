Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk - Son Dakika
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Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk

14.09.2022 12:28

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'deki görevi sona eren Thomas Tuchel'ın ardından gözler Graham Potter'a çevrildi. Salzburg maçı öncesi basın açıklaması yapan Potter'ın Galatasaray'ı örnek göstermesi dikkat çekti. İngiliz teknik direktör, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmaması hakkında yöneltilen bir soruya, "Galatasaray'a karşı başarılı olduk ve grup aşamasını geçtim" yanıtını verdi.

Salzburg maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayan Potter'a Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmaması ile ilgili sorular yöneltildi. Bu sorulara İngiliz teknik adam "Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı başarılı olduk." cevabını verdi ve Östersunds'un başında kaydettiği galibiyeti hatırlattı.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ OLACAK

47 yaşında olan Graham Potter kendisine yöneltilen tecrübe sorusuna, "Şampiyonlar Ligi tecrübem yok. Maçları televizyondan izledim. Şampiyonlar Ligi tecrübem taraftarlar sayesinde var" yanıtını verdi. Sözlerineyse, "Avrupa Ligi'nde Östersunds deneyimim oldu. Galatasaray'a karşı başarılı olduk ve grup aşamasını geçtim." dedi.

MERAK KONUSU

İngiliz teknik direktör Şampiyonlar Ligi tecrübesini ilk defa Chelsea'nin başında yaşayacak. En büyük İngiliz takımlarından olan Chelsea'nin nasıl bir performans sergileyeceği soruları İngiliz taraftarlar arasında konuşuluyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi E grubunda Chelsea'nin evinde konuk edeceği Salzburg maçı bu akşam 22:00'de oynanacak.

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SON DAKİKA: Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk - Son Dakika
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