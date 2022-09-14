Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk

Salzburg maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayan Potter'a Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmaması ile ilgili sorular yöneltildi. Bu sorulara İngiliz teknik adam "Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı başarılı olduk." cevabını verdi ve Östersunds'un başında kaydettiği galibiyeti hatırlattı.
47 yaşında olan Graham Potter kendisine yöneltilen tecrübe sorusuna, "Şampiyonlar Ligi tecrübem yok. Maçları televizyondan izledim. Şampiyonlar Ligi tecrübem taraftarlar sayesinde var" yanıtını verdi. Sözlerineyse, "Avrupa Ligi'nde Östersunds deneyimim oldu. Galatasaray'a karşı başarılı olduk ve grup aşamasını geçtim." dedi.
İngiliz teknik direktör Şampiyonlar Ligi tecrübesini ilk defa Chelsea'nin başında yaşayacak. En büyük İngiliz takımlarından olan Chelsea'nin nasıl bir performans sergileyeceği soruları İngiliz taraftarlar arasında konuşuluyor.
Şampiyonlar Ligi E grubunda Chelsea'nin evinde konuk edeceği Salzburg maçı bu akşam 22:00'de oynanacak.
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