Liverpool'un hayal kırıklığı sürüyor! Ligin dibindeki takıma yenildiler - Son Dakika
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Liverpool'un hayal kırıklığı sürüyor! Ligin dibindeki takıma yenildiler

22.10.2022 17:20
Liverpool'un hayal kırıklığı sürüyor! Ligin dibindeki takıma yenildiler

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Nottingham Forest'e tek golle yenildi. Ligin dibine demir atan ev sahibine kaybeden Liverpool, bu sezon deplasmanda hiç galibiyet alamadı.

Nottingham Forest ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında City Ground'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

9 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Karşılaşmada Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Taiwo Awoni kaydetti. Bu sonuçla ligde 9 maç sonra galip gelen Nottingham Forest, puanını 9'a yükseltti ve 19. sırada yer aldı.

Liverpool yine paramparça! Nottingham Forest'ın da bileğini bükemediler

LİVERPOOL'UN DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Bu sezon ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Liverpool ise şeytanın bacağını yine kıramadı. Kırmızılar yine deplasmanda kaybederek 16 puanda kaldı ve ligde 7. sıraya yerleşti.

Liverpool yine paramparça! Nottingham Forest'ın da bileğini bükemediler
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