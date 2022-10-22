Nottingham Forest ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında City Ground'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Taiwo Awoni kaydetti. Bu sonuçla ligde 9 maç sonra galip gelen Nottingham Forest, puanını 9'a yükseltti ve 19. sırada yer aldı.
Bu sezon ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Liverpool ise şeytanın bacağını yine kıramadı. Kırmızılar yine deplasmanda kaybederek 16 puanda kaldı ve ligde 7. sıraya yerleşti.
Son Dakika › Spor › Liverpool'un hayal kırıklığı sürüyor! Ligin dibindeki takıma yenildiler - Son Dakika