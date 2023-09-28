Lig Kupası'na farklı veda! Erol Bulut'a İngiltere'de kabusu yaşattılar - Son Dakika

Lig Kupası'na farklı veda! Erol Bulut'a İngiltere'de kabusu yaşattılar

Son Güncelleme: 28.09.2023 08:24

İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, deplasmanda Blackburn Rovers'a 5-2 yenildi. Turnuvadan elenen İngiliz ekibi, geçen hafta ligde kazanarak ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünden 3 puanla ayrılmış ve büyük övgü toplamıştı.

Blackburn Rovers ile Cardiff City, İngiltere Lig Kupası 3. Tur mücadelesinde karşı karşıya geldi. Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, deplasmanda rakibine 5-2 yenilerek turnuvadan elendi.

MORAN DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Blackburn Rovers'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Garrett, 36. dakikada Sigurdsson, 49. dakika ve 54. dakikada Moran ile 69. dakikada Markanday kaydetti. Cardiff'in golleri ise 18. dakikada Robinson ile 45+3'te Etete'den geldi.

EN İYİ BAŞLANGICI YAPMIŞLARDI

Championship'te mücadele eden Cardiff City, Erol Bulut ile 2017-2018 sezonunda Neil Warnock'tan bu yana sezona en iyi başlangıcı yapmıştı. Blackburn Rovers maçı sonrası açıklama yapan Bulut, "Bazen rakip senden daha iyidir. Bugün yeterince konsantre olamadık. Onlar daha iyi odaklandılar." dedi.

Cardiff City, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lig Kupası'na farklı veda! Erol Bulut'a İngiltere'de kabusu yaşattılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lig Kupası'na farklı veda! Erol Bulut'a İngiltere'de kabusu yaşattılar - Son Dakika
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