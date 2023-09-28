Lig Kupası'na farklı veda! Erol Bulut'a İngiltere'de kabusu yaşattılar

Blackburn Rovers ile Cardiff City, İngiltere Lig Kupası 3. Tur mücadelesinde karşı karşıya geldi. Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, deplasmanda rakibine 5-2 yenilerek turnuvadan elendi.

MORAN DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Blackburn Rovers'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Garrett, 36. dakikada Sigurdsson, 49. dakika ve 54. dakikada Moran ile 69. dakikada Markanday kaydetti. Cardiff'in golleri ise 18. dakikada Robinson ile 45+3'te Etete'den geldi.

EN İYİ BAŞLANGICI YAPMIŞLARDI

Championship'te mücadele eden Cardiff City, Erol Bulut ile 2017-2018 sezonunda Neil Warnock'tan bu yana sezona en iyi başlangıcı yapmıştı. Blackburn Rovers maçı sonrası açıklama yapan Bulut, "Bazen rakip senden daha iyidir. Bugün yeterince konsantre olamadık. Onlar daha iyi odaklandılar." dedi.