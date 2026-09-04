İnşaat işçisi atlet İbrahim Baran Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyor - Son Dakika
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İnşaat işçisi atlet İbrahim Baran Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyor

İnşaat işçisi atlet İbrahim Baran Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyor
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20 yaşındaki İzmir'de 5 bin metrede altın madalya kazanan atlet İbrahim Baran, inşaatlarda çalışarak geçimini sağlıyor. Mesaisinin ardından antrenman yapan Baran, milli formayla Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

İnşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan ve 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 20 yaşındaki atlet İbrahim Baran, kısıtlı imkanlara rağmen başarılarına yenilerini eklemek için mücadele ediyor.

Orta okulda beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle atletizme başlayan İbrahim Baran, katıldığı ulusal organizasyonlarda önemli dereceler elde etti.

Geçimini sağlamak için günün ilk ışıklarıyla inşaat şantiyesine giden İbrahim, mesaisinin ardından yorgunluğuna aldırmadan antrenmanlarını sürdürüyor.

İbrahim Baran, son olarak 2025 yılında İzmir'de düzenlenen Aydın Onur 20 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metrede altın madalya kazandı.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde ederek Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefleyen İbrahim, bu doğrultuda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mesaisinin ardından antrenmana koşuyor

İbrahim Baran, AA muhabirine, atletizme başladığı ilk günden bu yana kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Dağ koşuları ve pist yarışlarında önemli başarılar kazandığını anlatan İbrahim, "48 tane madalyam var. Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ve Siirt'te yapılan? dağ koşularında şampiyonluk elde ettim." dedi.

İnşaatlarda ağır işlerde çalıştığını ve kazancıyla geçimini sağladığını anlatan İbrahim Baran, işini tamamladıktan sonra antrenman için sahaya gittiğini belirtti.

Üniversite sınavına da hazırlandığını ifade eden İbrahim, "İnşaatlarda, ağır işlerde çalışıyorum. İşten sonra hemen antrenmana geliyorum. Bu yorgunluğun üzerine antrenman yapıyorum. Spor yapan arkadaşlarım yoruluyor ama 'Eğer ben bu sporu yapıyorsam yorulmamalıyım, yorulmak nedir bilmemem lazım.' diyorum kendime. Bu spora başladığım günden beri inşaatta veya hamallıkta çalışıyorum." diye konuştu.

Zorlu çalışma şartlarının kendisini hedeflerinden uzaklaştırmadığını anlatan İbrahim Baran, elde ettiği her madalyanın kendisi için yeni bir motivasyon olduğunu söyledi.

Çalışmanın spor yapmaya engel olmadığını anlatan İbrahim Baran, hedeflerine inanarak mücadele ettiğini belirterek, "En büyük hedefim milli formayla uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bir gün dünya şampiyonasına çıkacağıma inanıyorum. 20 Eylül'de Kayseri Yarı Maratonu'nda koşacağım. Ekim ayında Balkan Kros Şampiyonası seçmesi var, o da Adana'da olacak. Seçilirsem ülkemizi ve bayrağımızı temsil edeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İnşaat işçisi atlet İbrahim Baran Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyor - Son Dakika

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