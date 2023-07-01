Dzeko'nun yeri doldu! Inter, Marcus Thuram'ı transfer etti - Son Dakika
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Dzeko'nun yeri doldu! Inter, Marcus Thuram'ı transfer etti

01.07.2023 15:21

İstanbul'da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Inter, Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi biten Marcus Thuram'ı 5 yıllık kontratla transfer etti. Thuram'ın piyasa değeri 32 Milyon Euro. 1997 doğumlu Fransız golcü, Lilian Thuram'ın oğlu olup, kariyerinde Guingamp ve Borussia Mönchengladbach gibi kulüplerde başarılı performans sergilemiştir.

İstanbul'da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Inter, kadrosuna Marcus Thuram'ı katarak güçlendirdi.

Milano temsilcisi, Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi biten Fransız golcü ile 5 yıllık kontrat imzaladı. Thuram'ın piyasa değeri an itibariyle 32 Milyon Euro.

MARCUS THURAM KİMDİR?

1997 doğumlu Marcus Thuram, efsane Fransız futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu. 25 yaşındaki Fransız oyuncu 2012-13 sezonunda FC Sochaux altyapısında kendine yer buldu. 2014-15 sezonunun ikinci yarısında A takıma yükselen forvet oyuncusu Thuram, 2017'de 600 bin Euro bonservis bedeli ile Guingamp'a transfer oldu. Guingamp'ta 2 sezon top koşturan Fransız oyuncu, 9 milyon Euro bedelle Borussia Mönchengladbach'ın yolunu tuttu. Burada ise 4 sezon forma terleten Thuram, 134 maçta 44 gol atıp 20 asist üretti.

Kulüp düzeyinde 250 maça çıkan Marcus Thuram, 63 gol atarken 35 asist yaptı.

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SON DAKİKA: Dzeko'nun yeri doldu! Inter, Marcus Thuram'ı transfer etti - Son Dakika
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