İranlı futbolcu Sardar Azmoun her şeyi riske atarak ülkesindeki kadınları savundu: Allah beni kafir eylesin - Son Dakika
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İranlı futbolcu Sardar Azmoun her şeyi riske atarak ülkesindeki kadınları savundu: Allah beni kafir eylesin

27.09.2022 13:43

İran'da Mahsa Amini'nin başörtüsünü yüzünden ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasından sonra yaşamını yitirmesiyle başlayan protestolara İran Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Sardar Azmoun da destek verdi. Azmoun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yaşasın İranlı kadınlar! Eğer bunu yapanlar Müslüman ise Allah beni kafir eylesin." dedi. Yıldız golcünün bu paylaşımından sonra İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olup olmayacağı merak konusu oldu.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı ülke genelinde başlayan protestolar devam ediyor. Yaşananlara dünya genelinde tepki yağarken, İran Milli Takım'ın yıldızı da sessiz kalmadı.

"SİZE YAZIKLAR OLSUN"

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen İranlı futbolcu Sardar Azmoun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ülkesindeki kadınlara destek verdi. Azmoun yaptığı açıklamada, "Milli Takım'dan ihraç edilmek, İranlı bir kadının bir tutam saçının küçük bir bedeli olabilir. Bu olay asla vicdanımızdan silinmeyecek! İran'ın kadınlarını bu kadar kolay öldürdüğünüz için size yazıklar olsun. Yaşasın İranlı kadınlar! Eğer bunu yapanlar Müslüman ise Allah beni kafir eylesin" ifadelerini kullandı.

İran'ın yıldız golcüsü her şeyi göze alarak ülkesindeki kadınlara destek verdi: Allah beni kafir eylesin

FUTBOLCULARIN AKIBETİ MERAK KONUSU

Azmoun dışında Mehdi Taremi, Vahid Amiri ve Karim Ansarifard de protestolara destek verirken bu futbolcuların, Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı'nın kadrosuna alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

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SON DAKİKA: İranlı futbolcu Sardar Azmoun her şeyi riske atarak ülkesindeki kadınları savundu: Allah beni kafir eylesin - Son Dakika
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