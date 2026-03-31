İran, Dünya Kupası'na Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Dünya Kupası'na Katılacak

31.03.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Futbol Federasyonu, takımın Dünya Kupası'nda yer alacağına dair açıklamalarda bulundu.

İran Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, "Biz Türkiye Futbol Federasyonuna, bir de Antalya şehrine ve buradaki millete teşekkür ediyoruz. Bizi burada kabul ettiler, biz kampımızı burada yaptık ve şimdi maç oynayacağız. FIFA Başkanı Infantino Meksika'dan geliyordu, Katar'da toplantısı vardı. Burada bizim takımı görüp, destek vermek istediler. Sıkıntı var doğru ama İran'ın Dünya Kupası'nda olması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. İran takımının kamplarını yapması için destek vereceklerini söylediler. Infantino, oyuncularımızla da görüştü ve onlara destek oldu" dedi.

Mehdi Mohammad Nabi, "Dünya Kupası'na katılmamıza bir mani yok. Diğer 48 ülke gibi Dünya Kupası'na katılacağız. Takımımız Dünya Kupası'na katılmayı elde eden ilk takımlardan. Biz FIFA kurallarına uyarız. Biz ve başka takımlar, 47 takım, onlar da FIFA kuralına göre hepsi güvenlikte. Bu ülkeler Dünya Kupası'nda olacaklar. Ev sahibi ülkeler FIFA'ya garanti verip ki hepsinin, her takımın güvenliğini iyi yapsınlar. Biz, FIFA ne karar verirse onu yapacağız ve Dünya Kupası'nda oynayacağız" diye konuştu.

Öte yandan karşılaşmada İran, Kosta Rika'yı 5-0 yendi.

Kaynak: DHA

Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:53
18:27
17:42
17:35
17:21
17:13
17:07
16:36
16:25
16:08
15:30
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 19:02:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.