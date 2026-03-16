İran Kadın Futbol Takımı'ndan Bir Ayrılık Daha
İran Kadın Futbol Takımı'ndan Bir Ayrılık Daha

16.03.2026 11:12
Avustralya'daki iltica talebini geri çeken Iran'lı kadın futbolcu sayısı 5'e yükseldi.

Avustralya'da kalmaları için "iltica hakkı" verilen İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 1 sporcunun daha talebini geri çekerek ülkeden ayrıldığı bildirildi.

ABC News'un haberinde, Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası sırasında iltica talebinde bulunan İranlı kadın futbolculardan 1 oyuncunun daha talebini geri çektiği belirtildi.

Haberde, söz konusu oyuncunun ülkeden ayrıldığına işaret edilerek, böylece iltica talebini geri çeken takım üyelerinin sayısının 5'e yükseldiği aktarıldı.

Bazı oyuncuların hafta sonu Avustralya'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giderek burada takımın diğer üyeleriyle buluştuğu vurgulanan haberde, oyuncuların daha sonra İran'a dönmek üzere Tahran'a hareket etmelerinin beklendiği kaydedildi.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, "Avustralya hükümeti fırsatların sunulmasını ve duyurulmasını sağlayabilir ancak oyuncuların bu son derece zor kararları verdikleri bağlamı ortadan kaldıramayız." ifadelerini kullandı.

Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmış ve durum İran'da tepkiyle karşılanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Avustralya, 7 takım üyesinin ülkede kalmaya karar verdiğini ancak 1'inin son anda karar değiştirmesi nedeniyle 6 kişiye "iltica hakkı" verildiğini açıklamıştı.

Ancak, Avustralya'da kalmaları için "iltica hakkı" verilen İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan bazı sporcular ülkesine dönme kararı almıştı.

Kaynak: AA

