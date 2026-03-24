İran Milli Takımı Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
İran Milli Takımı Antalya'da Kamp Yapıyor

İran Milli Takımı Antalya\'da Kamp Yapıyor
24.03.2026 19:49
İran Milli Takımı, Antalya'da hazırlık kampına başladı. 2 hazırlık maçı oynayacak.

İran Milli Takımı hazırlık kampı için Antalya'ya geldi. Bir haftalık kamp döneminde 2 hazırlık maçı oynanacak.

ABD ve İsrail'in saldırıları altında yer alan İran Milli Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Yaşanan belirsizliğe karşın İran Milli Takımı hazırlık maçları kapsamında kamp için Antalya'ya geldi. 1 Nisan'a kadar Belek'te bulunan 5 yıldızlı bir otelde kampa giren İran Milli Takımı bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak.

2 hazırlık maçı oynanacak

27 Mart'ta Nijerya, 31 Mart'ta ise Kosta Rika ile Antalya'da hazırlık maçı yapacak olan İran Milli Takımı ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Amir Ghalenoei gözetiminde konakladıkları otelin futbol sahasında yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve yarım sahada çift kale maç yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Futbol, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İran Milli Takımı Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran Milli Takımı Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
