İrfan Can Eğribayat'ın Fener kariyeri sona eriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İrfan Can Eğribayat'ın Fener kariyeri sona eriyor

Haberin Videosunu İzleyin
İrfan Can Eğribayat\'ın Fener kariyeri sona eriyor
06.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İrfan Can Eğribayat\'ın Fener kariyeri sona eriyor
Haber Videosu

Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat için resmi teklif yaptı. Karadeniz ekibi, 27 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Eğribayat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı ve bu maçların 2'sinde kalesini gole kapattı.

Samsunspor, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibinin transfer listesinin ilk sırasında 27 yaşındaki kalecinin yer aldığı ve transfer için harekete geçileceği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE AYRILIK GÜNDEMDE

Sarı-lacivertli ekipte ara transfer planlaması sürerken, İrfan Can Eğribayat'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi. Eğribayat'ın adı bir süredir Avrupa ekipleriyle de anılıyordu.

BU SEZON 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

İrfan Can Eğribayat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı. Tecrübeli kaleci bu karşılaşmaların 2'sinde kalesini gole kapatırken, toplam 7 gol yedi.

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Samsunspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Eğribayat'ın Fener kariyeri sona eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    E GIRGIR YAPARSAN BOYLE GIRGIR OLURSUN. ANLADI O. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:24:25. #7.11#
SON DAKİKA: İrfan Can Eğribayat'ın Fener kariyeri sona eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.