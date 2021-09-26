İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

4 maçtır galibiyete hasret kalan Galatasaray, Göztepe karşısında kötü seriye son verdi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-1 kazanırken, İzmir ekibinin yediği gol maçın önüne geçti.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ TEPKİSİ BÜYÜK

49. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golünde üstüne gelen topu bacaklarının arasından kaçıran Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, sosyal medyada Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının hedefi oldu. Genç eldivenin sarı-kırmızılı takıma gönül verdiğini belirten taraftarlar, golü bu sebeple yediğini belirten paylaşımlar yaptı. İrfan Can'ın adı bu paylaşımlar sonrası sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti.