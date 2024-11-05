İrfan Can Kahveci'nin Sakatlığı Açıklandı - Son Dakika
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Spor

İrfan Can Kahveci'nin Sakatlığı Açıklandı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol üst adalesinde yırtık tespit etti.

05.11.2024 11:00
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FENERBAHÇE, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarıda dahil olan İrfan Can Kahveci, sakatlık geçirmişti. Karşılaşmayı sekerek tamamlayan milli futbolcunun sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'nin Sakatlığı Açıklandı - Son Dakika

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