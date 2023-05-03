PFDK'dan gelen cezanın ardından Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı - Son Dakika
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PFDK'dan gelen cezanın ardından Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı

03.05.2023 13:24

Süper Lig'de oynanan Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin 2 maç ceza almasının ardından, Ali Koç harekete geçti. Gece yarısı cezası açıklanan 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda oynanacak maç için Ali Koç'un özel uçağıyla Sivas'ın yolunu tuttu.

PFDK'nin İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza vermesinin ardından milli futbolcu, ligdeki maçları kaçıracak olması nedeniyle Türkiye Kupası maçında oynayabilmek için özel uçakla Sivas'a gitti.

ALİ KOÇ'UN UÇAĞIYLA SİVAS'A GİTTİ

İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza 4 maçtan az olduğu için deneyimli futbolcu cezasını lig karşılaşmalarında çekecek. Normal şartlarda Türkiye Kupası'ndaki Sivas maçının kadrosunda bulunmayan milli futbolcu, Ali Koç'un özel uçağıyla Sivas'a gitti.

GİRESUN VE TRABZON MAÇLARINDA YOK

Teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda İrfan Can Kahveci, Sivasspor'a karşı oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçında sahada olacak. 27 yaşındaki futbolcu, ligde oynanacak Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

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Son Dakika Spor PFDK'dan gelen cezanın ardından Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PFDK'dan gelen cezanın ardından Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı - Son Dakika
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