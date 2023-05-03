PFDK'nin İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza vermesinin ardından milli futbolcu, ligdeki maçları kaçıracak olması nedeniyle Türkiye Kupası maçında oynayabilmek için özel uçakla Sivas'a gitti.
İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza 4 maçtan az olduğu için deneyimli futbolcu cezasını lig karşılaşmalarında çekecek. Normal şartlarda Türkiye Kupası'ndaki Sivas maçının kadrosunda bulunmayan milli futbolcu, Ali Koç'un özel uçağıyla Sivas'a gitti.
Teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda İrfan Can Kahveci, Sivasspor'a karşı oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçında sahada olacak. 27 yaşındaki futbolcu, ligde oynanacak Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › PFDK'dan gelen cezanın ardından Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı - Son Dakika