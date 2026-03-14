İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray'da yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu

''F.BAHÇE'NİN KAYBETMESİ ÖNEMİNİ ARTIRDI''

Okan Buruk'un cezası nedeniyle kulübede yer alan İrfan Saraloğlu mücadeleyi değerlendirerek, "Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin dün kaybetmesi bizim için maçın önemini biraz daha arttırdı. 7 puan farka nasıl ulaşırız, kazanarak ulaşırız. Rakip de ciddi bir rakipti. Çok önemli oyuncuları var, güçlü bir takım. Bu maçın öneminin artması bizim motivasyonumuzu etkilemedi, biz zaten tüm maçları kazanmak zorundayız. Bu maçta birkaç oyuncumuzu dinlendirdik çünkü Şampiyonlar Ligi de var. Bazı oyuncuları da daha az oynatarak rotasyon yaptık.

''BİZE DE KEYİF VERİYOR''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''Maç tamam olmasa da özellikle ikinci yarıda bizim üstünlüğümüz ile geçti. Rakibin eksik kalmasının da etkisi var ama 11'e 11 oynarken de çok pozisyon bulduk. İlk gol, kırmızı karttan sonrasına geldi. İyi oyuncularla kazanmak bize de keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

''PUAN FARKINI AÇMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ''

7 puanlık farkı da açmak istediklerini dile getiren İrfan Saraloğlu, "Puan farkını korumak veya açmak için çalışacağımızı bilmenizi isterim. Matematiksel olarak ilan edilmedikten sonra bizi kamçılayan kazanma duygusu sekteye uğramayacaktır. Kazanmak istiyoruz. Değişen bir şey yok." yorumunda bulundu.