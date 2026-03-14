İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
14.03.2026 23:02  Güncelleme: 23:45
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu. Puan farkını daha da açmak istediklerini belirten deneyimli hoca, ''Puan farkını açmak için çalışacağımızı bilmenizi isterim. Matematiksel olarak ilan edilmedikten sonra bizi kamçılayan kazanma duygusu sekteye uğramayacaktır. Kazanmak istiyoruz.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray'da yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu

''F.BAHÇE'NİN KAYBETMESİ ÖNEMİNİ ARTIRDI''

Okan Buruk'un cezası nedeniyle kulübede yer alan İrfan Saraloğlu mücadeleyi değerlendirerek, "Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin dün kaybetmesi bizim için maçın önemini biraz daha arttırdı. 7 puan farka nasıl ulaşırız, kazanarak ulaşırız. Rakip de ciddi bir rakipti. Çok önemli oyuncuları var, güçlü bir takım. Bu maçın öneminin artması bizim motivasyonumuzu etkilemedi, biz zaten tüm maçları kazanmak zorundayız. Bu maçta birkaç oyuncumuzu dinlendirdik çünkü Şampiyonlar Ligi de var. Bazı oyuncuları da daha az oynatarak rotasyon yaptık.

''BİZE DE KEYİF VERİYOR''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''Maç tamam olmasa da özellikle ikinci yarıda bizim üstünlüğümüz ile geçti. Rakibin eksik kalmasının da etkisi var ama 11'e 11 oynarken de çok pozisyon bulduk. İlk gol, kırmızı karttan sonrasına geldi. İyi oyuncularla kazanmak bize de keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

''PUAN FARKINI AÇMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ''

7 puanlık farkı da açmak istediklerini dile getiren İrfan Saraloğlu, "Puan farkını korumak veya açmak için çalışacağımızı bilmenizi isterim. Matematiksel olarak ilan edilmedikten sonra bizi kamçılayan kazanma duygusu sekteye uğramayacaktır. Kazanmak istiyoruz. Değişen bir şey yok." yorumunda bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ALİÇO null ALİÇO null:
    basına değil hakemlere anlatın ki sizi desteklediler 13 98 Yanıtla
  • Mehmet abbasi Mehmet abbasi :
    hakemsaray şikesaray tiyatrosaray izliyoruz yıllardır 17 91 Yanıtla
    Ferhat Bindak Ferhat Bindak:
    Bizi İzlemeye devam et 37 4
  • Ömer Güldoğdu Ömer Güldoğdu :
    kediler ulaşamadığı ciğere murdardir derler fenevde her sene o sene bu sene diye başlarlar hakemler Cimbom u kolluyorlar deyip duruyorlar 49 5 Yanıtla
    161559P- 161559P-:
    Ama hakemler GS'yi kolluyor. Kimse, GS kullanmıyor diyemez. Mesela, Osimhen Geçen hafta kırmızı görmeli miydi ? 0 0
  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    kıskanmayın Gs bütün takımların babasıdır 41 6 Yanıtla
    ALİÇO null ALİÇO null:
    siz daha vitaminken Beşiktaş vardı 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
