İşitme Engelli Baba-Oğul Satranççılar Olimpiyatlara Hazırlanıyor

İşitme engelli 48 yaşındaki Alparslan Çoşar ile 26 yaşındaki oğlu Ahmet Oğuz Coşar, 2-12 Mart'ta Erzurum'da düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na satrançta madalya almak için hazırlanıyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde işçi olarak çalışan Alparslan, çok sevdiği satrancı Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde işçi olan oğlu Ahmet Oğuz'a öğrettikten sonra birlikte bu alanda kendilerini geliştirmeye başladı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca 26 Ocak'ta düzenlenen "İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası"nda derece alan baba ve oğlu, bu başarılarıyla 2-12 Mart'ta Erzurum'da düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla beraber kampa giren baba ve oğlu, olimpiyatlara birlikte hazırlanıyor.
"Babam da karşıma çıkarsa hedefim galibiyet almak"
Ahmet Oğuz Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satrancı babasından öğrendiğini söyledi.
Daha önce katıldığı şampiyonalarda dereceler elde ettiğini ifade eden Coşar, şunları kaydetti:
"Olimpiyatlar için çok heyecanlı ve hevesliyim. Orada başarılı olup ülkemin bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Olimpiyatlarda ilk 3'e girmek ve daha iyi çalışarak güzel bir derece almak istiyorum. Olimpiyatlarda babam da karşıma çıkarsa hedefim galibiyet almak. Babamla beraber ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için orada olacağız ama ben yenmek için oynayacağım. Tabii babamla karşılaşmak istiyorum. Baba-oğul olarak birinci ve ikinci olursak güzel olur diye düşünüyorum. Başarı için elimizden geleni yapacağız."
"Elimizden geleni yapacağız"
Baba Alparslan Coşar da satranca başlama serüvenini anlattı.
Satrancı çok sevdiğini ve engellilere yönelik satranç branşının açılmasıyla Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladığını dile getiren Coşar, "Katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü oldum. Şampiyonalara oğlumla beraber katılmaya başladık. Oğluma bildiklerimi sürekli anlatıyorum. Benim ya da onun yenmesi çok önemli değil, ben bildiklerimi oğluma aktarıyorum. Olimpiyatlar bizim için ilk adım. Çalışıp başarı elde etmek istiyoruz. İlk defa olimpiyatlara katılacağız, bundan sonra bizim için daha iyi olacak. Elimizden geleni yapacağız. Daha iyisi olabilmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Coşar, olimpiyatlarda rakip olduklarında baba-oğul birbirlerini yenmek için mücadele edeceklerini belirterek, "Önemli olan ülkemizin olimpiyatlarda derece almasıdır. Oğlumdur, belki kıyamaz, yenmek istemez diye düşünüyorum ama bu bir spor branşı. Rakip olursak oğlum beni, ben de onu yenmek için oynayacağız. Finalde oğlumla karşılaşmak isterim." şeklinde konuştu.
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