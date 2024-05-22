İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanan maçlar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanan maçlar

İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda bugün oynanan maçlar

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda B grubunda İskoçya, Galler'i 3-2 mağlup etti. İngiltere ise Yunanistan'ı 5-0 yenerek galip geldi. C grubunda ise Ukrayna, Danimarka'yı 8-0 mağlup etti ve İtalya, Sırbistan'ı 2-0 yendi. Yarın ise Türkiye ev sahibi olarak Belçika ile, Fransa Polonya ile, İskoçya İngiltere ile ve Almanya Galler ile karşılaşacak.

22.05.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Serik ilçesi süren şampiyonada bugün oynanan maçlarda B grubunda İskoçya ile Galler karşılaştı. Karşılaşmayı İskoçya 3-2 kazandı. B grubunun diğer maçında ise İngiltere, Yunanistan'ı 5-0 mağlup etti.

Günün diğer maçlarında C grubunda Danimarka ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Ukrayna 8-0 kazandı. C grubunun diğer maçında ise İtalya, Sırbistan'ı 2-0 yendi.

Şampiyona yarın A grubunda ev sahibi Türkiye ile Belçika, Fransa ile Polonya, B grubunda İskoçya ile İngiltere, Almanya- Galler maçları ile devam edecek.

Türkiye ikinci maçını yarın saat 10.30'da Calista Sports Center sahasında oynayacak.

Kaynak: AA

Yunanistan, Sırbistan, Danimarka, Almanya, Polonya, Belçika, Ukrayna, Antalya, Türkiye, Fransa, İtalya, Galler, Antalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanan maçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:40 Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis’e geliyor Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme Meclis'e geliyor
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 20:38:23. #1.11#
SON DAKİKA: İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanan maçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement