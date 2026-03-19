İşitme Engelliler Futsal Takımı Yarı Finalde Mağlup Oldu

İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı, Hırvatistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Porec kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Futsal Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde İtalya ile karşılaştı.

Mücadeleyi 4-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, organizasyonda üçüncülük maçına çıkacak.

Organizasyon 22 Mart'ta sona erecek.