İşitme Engelliler Futsal Takımı Yarı Finalde Mağlup Oldu

İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı, Hırvatistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Porec kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Futsal Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde İtalya ile karşılaştı.
Mücadeleyi 4-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, organizasyonda üçüncülük maçına çıkacak.
Organizasyon 22 Mart'ta sona erecek.
