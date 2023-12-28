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İskenderun'da 88. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi - Son Dakika
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İskenderun'da 88. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde 88. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuda 120 sporcu, Atatürk Bulvarı üzerindeki etapta mücadele etti. Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, Hatay genelinde 6 ilçede koşu yarışması gerçekleştirdiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti ve bu tür faaliyetlerin her zaman devam etmesini temenni etti.

İskenderun\'da 88. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi
28.12.2023 - 21:43,
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde 88. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuda 120 sporcu, Atatürk Bulvarı üzerindeki etapta mücadele etti.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, burada yaptığı konuşmada Hatay genelinde 6 ilçede koşu yarışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Gündel, "Koşu bu hafta içerisinde Türkiye'de bütün illerimizde ve ilçelerimizde yapıldı. Biz de İskenderun ilçemiz olarak bu faaliyeti yoğun bir katılımla gençlerimizle geçirdik. Bütün yaptığımız faaliyetlerin bu şekilde olmasını her zaman temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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