İskenderun'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Wushu Turnuvası' düzenlendi - Son Dakika
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İskenderun'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Wushu Turnuvası' düzenlendi

İskenderun\'da \'Sarıkamış Şehitlerini Anma Wushu Turnuvası\' düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sarıkamış Şehitleri anısına Wushu Turnuvası düzenlendi.

23.12.2024 14:35  Güncelleme: 14:42
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sarıkamış Şehitleri anısına Wushu Turnuvası düzenlendi.

Wushu Hatay İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya minikler, küçükler, gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 200'e yakın sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada derece giren sporculara madalya ve kupaları verildi. Sarıkamış şehitleri olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını, gazileri minnetle yad ettiğini ifade eden İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Ferit Ali Gündel, Hatay bölgesinde bulunan bütün kulüplerin katılımıyla gerçekleşen turnuvanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, "Sarıkamış Şehitleri ve memleket için canlarını veda eden şehitleri saygı, sevgi, hürmetle ve rahmetle anıyorum, Aziz ruhları şah olsun" dedi.

Sarıkamış Şehitleri Anma Wushu Turnuvası'nın sonunda Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İskenderun'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Wushu Turnuvası' düzenlendi - Son Dakika


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