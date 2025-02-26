İskenderunspor Çeyrek Finale Yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü ve son hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen İskenderunspor'da Teknik Direktör Metin Akpunar, namağlup çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü ve son hafta maçında İskenderunspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Hatay ekibi, bu sonucun ardından topladığı 5 puanla grubunu namağlup ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından İskenderunspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda çok iyi bir oyun sergilediklerini belirten Akpunar, "Kupada namağlup bir üst tura çıkmak bizi çok mutlu etti. Trabzonspor maçında da üst seviyede nasıl oynanır göstermişti çocuklar. Bugün de Türkiye'nin en köklü takımlarından Karagümrük'e karşı galip gelmek bizi mutlu etti. Çocuklar antrenmanlara çok iyi reaksiyon veriyor. İlk yarıda mükemmele yakın oynadık" ifadelerini kullandı.

"Üst ligde oynayabilecek çok oyuncumuz var"

5 oyuncusundan faydalanamadığını hatırlatan Akpunar, "Futbolcularımıza her zaman eğer biz formamıza layık olursak bu camia da bizim arkamızda olacaktır dedim. Bizim kulübümüzde aslında önemli de bir transfer başarısı var. 2 Ümit Milli oyuncumuz ile bir üst lig seviyesinde oyuncularımızı transfer etmek istediler ama onları elde tutmayı başardık. Bu kupa maçlarında özellikle bizim değerli oyuncularımızın ön plana çıkması bizi mutlu ediyor. Üst ligde oynayabilecek çok oyuncumuz var bunu da ispat ettiler" dedi.

"Oyun repertuarımızı geliştirmemiz lazım"

Oyun repertuarlarını geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Metin Akpunar, "Bizim takım fizyolojisi iyi, defansı da çok iyi yapıyor. Bizim çocuklardan istediğimiz oyun şekli bugünkü ilk yarı. Oyun repertuarımızı geliştirmemiz lazım. Biz oyun oynadığımız zaman kaliteli ayaklarımız değerine değer katıyor. Felsefede bir değişiklik yaptık ama tek devredeki oyun bile bize yetiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL