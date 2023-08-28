Başpehlivan İsmail Balaban hayranıyla tartıştı: Nabzım şu an 200

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde rakibi Enes Doğan'ı yenip, başpehlivan olan İsmail Balaban, müsabakanın hemen ardından dinlenmeye çalışırken yanına gelip, sarılarak fotoğraf çekilmek isteyen hayranı Murat Koyuncu ile tartıştı. Balaban, "Nabzım şu an 200, ne fotoğrafmış, insan saygılı olur" dedi.

10 DAKİKADA RAKİBİNİ YENDİ

İsmail Balaban, Seydikemer ilçesi Seki Çayırı'ndaki 30'uncu Geleneksel Seydikemer Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında dün düzenlenen müsabakalarda rakibi Enes Doğan'ı yaklaşık 10 dakika süren müsabakada yenerek başpehlivan oldu.

HAYRANI GELİP FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTEDİ

Balaban, zorlu geçen müsabakanın ardından dinlenmeye çalışırken seyirciler arasındaki hayranlarından Murat Koyuncu, yanına gelerek sarılıp, fotoğraf çekilmek istedi.

"SEN BENİ SATIN MI ALDIN KARDEŞİM?"

Hayranına tepki gösteren Balaban, "Beklemenin adabı vardır, benim nabzım şu an 200, ne fotoğrafmış, insan saygılı olur" dedi. Koyuncu "Biz seyirciyiz, sen sporcusun, tabii ki fotoğraf çekileceksin" deyince sinirlenen Balaban, "Sen beni satın mı aldın kardeşim? Nefes alamıyorum. Hangi sporda böyle?" sözleriyle tepki gösterdi. Balaban'ı çevresindekiler sakinleştirdi. (DHA)