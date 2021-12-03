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İsmail Çokçalış: "Özlüce Tesisleri'nde hürriyetimden alıkonulduğumu açıklamak isterim" - Son Dakika

İsmail Çokçalış: "Özlüce Tesisleri'nde hürriyetimden alıkonulduğumu açıklamak isterim"

03.12.2021 20:28
İsmail Çokçalış: "Özlüce Tesisleri'nde hürriyetimden alıkonulduğumu açıklamak isterim"

Bursaspor'la olan sözleşmesi fesheden İsmail Çokçalış, yaşadıkları ile ilgili sosyal medya hesabından oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Bursa spor'la olan sözleşmesi fesheden İsmail Çokçalış, yaşadıkları ile ilgili sosyal medya hesabından oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Özlüce Tesisleri'nde hürriyetimden alıkonulduğumu açıklamak isterim" derken, kulüp yöneticileri ve çalışanları tarafından da önünün kesilerek sözleşme imzalatmaya zorlandığını ifade etti.

Bursaspor'da İsmail Çokçalış krizi büyümeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulübün 2. Başkanı Emin Adanur'un açıklamalarından sonra genç futbolcu da sosyal medya hesabından çok sert ifadeler kullandı. İsmail Çokçalış şunları söyledi:

"Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Emin Adanur tarafından, Bursaspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden 02.12.2021 tarihinde yapılan açıklamalar nedeniyle, değerli kamuoyunu gerçekler hakkında bilgilendirmek adına işbu yazılı açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur. Sayın Başkan yaptığı açıklamada, futbolcu sözleşmemde belirlenen ücretlerin tamamının, eksiksiz bir şekilde tarafıma ödendiğini, ne var ki bir takım akıl oyunlarıyla Bursaspor ile olan sözleşmemi haksız bir şekilde feshettiğimi, tarafımca yapılanların rezillik olduğunu ve bundan sonra benimle sözleşme imzalayacak futbol kulüpleri olması halinde, bunun Türk futboluna ihanet etmek olduğunu ifade etmiştir. Öncelikle, Sayın Başkan'ın yapmış olduğu bu açıklamaları üzülerek takip ettiğimi belirtmek isterim. Zira, gerçekte yaşananlar Sayın Başkan'ın açıklamalarında olduğu gibi değildir. Bursaspor Kulübü'nün alt yapısında futbol hayatına başlamış ve kariyerinin henüz çok başında genç bir futbolcu olarak, bir takım akıl oyunlarıyla futbola başladığım kulübe zarar vermek istemem söz konusu değildir. Sayın Başkan'ın ifadelerinin aksine, sözleşmemde belirtilen ücretler eksiksiz bir şekilde yatırılmamıştır. Üstelik, eksik ödeme yapılmasına rağmen, Kulüp tarafından bakiye alacaklarımdan feragat etmem talep edilmiş olup, feragat içeren bir protokol hazırlanarak tarafıma zorla imzalatılmaya çalışılmıştır. Söz konusu protokol tarafımca imzalanmadığı için 19.11.2021 tarihinde Kulübün Özlüce tesislerinde hürriyetimden alıkonulduğumu açıklamak isterim. Bu hususta Kulüp yetkilileri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunu, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütüldüğünü belirtmek isterim. Dolayısıyla, belirtilenlerin aksine, tarafımca haksız veya hukuka aykırı olarak yapılan hiçbir eylem ve işlem bulunmamakta, aksine bu olaylarda mağduriyet yaşayan tarafın ben olduğumu kamuoyuna belirtmek isterim.

"Yöneticiler ve kulüp çalışanları ile birlikte önüm kesildi"

Dikkat çeken açıklamalarına devam eden İsmail Çokçalış, "Diğer yandan, Sayın Başkan'ın spor kulüplerinin tarafımla sözleşme imzalamamasına ilişkin yönlendirmelerinin de yakışık almadığını düşünmekteyim. Zira, genç ve kariyerinin başında bir futbolcunun asılsız iddialar ile karalanmasının, kariyerinin önünün kesilmeye çalışılmasının ve kulüplerin zan altında bırakılmasının hakkaniyetli olmadığını düşünmekteyim. Tarafımca Bursaspor Kulübüne zarar vermeye yönelik hiçbir eylemde bulunulmamış, aksine hukuki hakların yasal yollarla ileri sürülmesinden öteye gidilmemiştir. Sonuç olarak, sezon başında, başta Türkiye süper liginin en önemli takımları olmak üzere ve ayrıca Avrupa takımlarından çok iyi şartlarda transfer teklifleri almama rağmen, daha düşük bir bedelle Bursaspor'u tercih ettiğim ve Bursaspor ile sözleşme imzaladığım göz önüne alındığında, Bursasporluluğumum tartışmaya açılması hiç kimsenin haddi olmayıp, sözleşmedeki kulüp taahhütlerinin hiç birinin yerine getirilmemiş olması, akde aykırılıkların giderilmemiş olması, ücretlerimin tamamının eksiksiz olarak ödenmemiş olması, Vakıfköy Tesisleri'ne antrenmana gidecekken, önümün kulüp yöneticileri ve kulüp çalışanları ve tutulmuş adamlar tarafından kesilmesi ve kulüpten olan alacaklarımdan vazgeçmem için ibraname, sözleşmeyi feshetmemem için taahhütname imzalamaya zorlanmam, hürriyeti bağlayıcı suç, alıkoyma ve yağma suçlarının da kulüp tarafından bana karşı işlenmiş olduğu da göz önüne alındığında, kulüp tesislerinden dışarıya ancak emniyet güçlerince çıkarılmış olmam da dikkate alındığında haklılığım mağduriyetim daha iyi anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Mafyatik tavırlar sergilemeleri nedeniyle"

Bursaspor'u çok sevdiğini dile getiren İsmail Çokçalış, son olarak şunları söyledi:

"Cumhuriyet savcılığına tüm belgeler avukatım tarafından iletilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığı bahsi geçen kulüp yöneticileri aleyhine soruşturma başlatmış ve ifadeleri alınmak üzere müzekkereler yazılmış ve kamera kayıtları da talep edilmiştir. Bursa'yı ve Bursaspor kulübünü çok seviyor olmam ve bu kulüpten ayrılmak istememe rağmen ve bu hususta, başta babam olmak üzere, menajerim ve avukatımın olağanüstü çabaları ile sorunların giderilmesi için uğraş verilmiş olmasına rağmen kulüp yöneticileri tarafından duyarsız kalınmış ve üstüne de mafyatik tavırlar sergilemeleri nedeniyle, sözleşmenin devam etmesinin benim için artık çekilmez bir hal alması dolayısıyla, çok sevdiğim kulübümle aramda olan sözleşmeyi feshetmek zorunda bırakıldım. Sonuna kadar Türk futboluna hizmet etmek için elimden gelenin fazlasını her zaman yapacağımı, gündemi böyle bir sebeple meşgul etmekten dolayı ayrıca üzüntü içinde olduğumu siz değerli kamuoyuna bildirmek isterim." - BURSA

İsmail Çokçalış: Özlüce Tesisleri'nde hürriyetimden alıkonulduğumu açıklamak isterim

Özlüce Tesisleri, Cumhuriyet, Bursaspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İsmail Çokçalış: 'Özlüce Tesisleri'nde hürriyetimden alıkonulduğumu açıklamak isterim' - Son Dakika Spor


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