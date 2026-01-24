Ismail Jakobs\'tan zehirlenme iddiası: Üç oyuncumuz da bayıldı

Senegal'in Fas'ı 1-0 yenerek şampiyon olduğu Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ve Almanya vatandaşı olan Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs, maç öncesinde takım arkadaşlarının zehirlendiğini iddia etti. Alman basınından Tageszeitung'a canlı yayında açıklamalarda bulunan Jakobs, çok konuşulacak söylemlerde bulundu.

"ÜÇ OYUNCUMUZ ZEHİRLENDİ"

Üç takım arkadaşının zehirlenerek bayıldığını iddia eden Ismail Jakobs, ''Kişisel tahminim, üç oyuncumuzun zehirlendiği ve bunun normal bir gıda zehirlenmesi olmadığı, yani kusma gibi bir şey olmadığı yönünde. Bu üç oyuncu gerçekten bayıldı.'' dedi.

"KESİNLİKLE TESADÜF DEĞİL''

İlk olarak Krepin Diatta'nın soyunma odasında bayıldığını söyleyen Jakobs, ''Bu çok, çok ürkütücüydü. Ousseynou Niang ısınma sırasında, Pape Matar Sarr ise devre arasında yere yığıldı. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama bu kesinlikle tesadüf değildi.'' ifadelerini kullandı.

"DİLLERİNİ İÇERİ SOKAMIYORLARDI"

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Arkadaşlarımın üçü de asla dillerini içeri sokamıyordu. Ve öylece yere yığıldılar. Terliyorlardı. Krepin Diatta maçtan önce başını dik tutamıyordu. Kısmen kusmuştu." yorumunu yaptı.