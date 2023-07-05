İsmail Kartal'dan taraftarı heyecanlandıracak sözler: 3 bölgeye transfer yapacağız - Son Dakika
Üye Girişi

İsmail Kartal'dan taraftarı heyecanlandıracak sözler: 3 bölgeye transfer yapacağız

05.07.2023 18:07

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, yeni dönemde savunma, orta saha ve hücum hattına oyuncu transferi yapacaklarını açıkladı. Kartal, kulüpteki geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'de 3. dönemine başlayan teknik direktör İsmail Kartal, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Kartal, 3 bölgeye de transfer yapacaklarını belirtirken kulüpteki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"3 BÖLGEYE DE TRANSFER YAPACAĞIZ"

İsmail Kartal, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular alacağız. 3 bölgeye de transfer yapacağız." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Çok önemli transfer hamlelerimiz var. Transferin hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi, kolay olmuyor. Kimse merak etmesin, endişelenmesin! Fenerbahçe'ye yakışır oyuncuların transferini başkanımız ve yönetimimiz de istiyor. Birlikte çalışıyoruz. Takıma en iyi katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz Kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımız devam ediyor. Rusya'ya turnuvaya gideceğiz. Turnuva sonrası ayrılacaklar var. Yeni katılacaklar var.

"ÇOK GÜZEL BİR ORTAM VAR"

Takımda çok pozitif bir hava var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek ve Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyoruz. Ayrıldığımda çok güzel, samimi bir ortam vardı. Ama tekrar geldim, birkaç gündür çalışıyorum.. Beni tanıyan oyuncularımızda iyi bir enerji var. Tanımayan oyuncular da mutlu, onlar da gelip sürekli benimle konuşuyor. Diyaloglarımızdan çok etkilendiler. Çok güzel bir ortam var.

"ALTAY BAYINDIR'IN SAKATLIĞI GEÇTİ"

Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz.

"YARIM KALAN İŞİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

2014-15'te şampiyonluğu kaybetmedik! Şampiyonluk elimizden alındı! Kurşunlandık! İkinci kez geldiğimizde Fenerbahçe'ye yakışır bir oyunla sezonu güzel şekilde bitirdik. Ancak hep yarım kaldık. Yarım kalan işimizi bu sezon Allah'ın izniyle tamamlayacağız.

"ARDA GÜLER İLE DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİ İLGİLENİYOR"

Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor. Başkanımız ile görüştü. Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir."

YORUMLAR (3)
  • Doğan Kaya: İsmail Kartal hiç rahat değil ensesinde heran Ali Koç'un tokatını yiyecek şekilde konuşuyor senin basın toplantısında ne işin var Ali Koç İsmail Kartal senden kat kat daha Fenerbahçeli Ali Koç net vizyonsuzdur Allah İsmail Kartal'a dayanma gücü versin. bu senede şampiyoluk çok zor görünüyor Ali Koç tüm Fenerbahçe'yi birbirine düşman etmiş durumda Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Yasin Korkmaz: Dayin hocam yinede sayin Ali koç size fazla güvenmiyor zanlederiz çünki üzerinize sportif director getirdi !!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali Arslan: 8 forvet oldu umut Nayır olursa nasıl 3 bölgeye transfer yapılacak, elindeki forvetler zaten duya çapında batshuayi dzeko vs stoperdiye FB lilerin nerdeyse tamamı bağırıyor göremiyor musunuz geçen senede kim min je yi verdiniz şampiyonluk gitti Allahaskina stoperrrr ve iyi bir kalece öncelikle Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500
Ali Koç, İsmail Kartal ile geçen sezon yolların neden ayrıldığı sorusunu yanıtladı: Dünya çapında bir hoca ile görüştüğümüzü söyledik Ali Koç, İsmail Kartal ile geçen sezon yolların neden ayrıldığı sorusunu yanıtladı: Dünya çapında bir hoca ile görüştüğümüzü söyledik

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan taraftarı heyecanlandıracak sözler: 3 bölgeye transfer yapacağız - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Arda Güler'in Fenerbahçe'den Ayrılacağı Açıklandı
17:52 Ali Koç, Arda Güler'i tek cümlesiyle ateşe attı! Genç yıldıza tepkiler çığ gibi
17:33 Akaryakıt Ürünlerine Zam Geliyor
17:28 Torba yasada dikkat çeken akaryakıt detayı! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor
17:29 Son Dakika: Ali Koç: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak
17:25 Son Dakika! Ali Koç: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü istemiyor
17:18 Memur ve emeklilerin merakla beklediği zam teklifi görüşmelerine 7 Temmuz'da TBMM'de başlanıyor
17:12 Rakam da takvim de netleşti! Memur maaş zammı cuma günü komisyonda görüşülecek
17:10 İsmail Kartal'dan taraftarı heyecanlandıracak sözler: 3 bölgeye transfer yapacağız
17:07 AK Parti'den emeklilere umut veren açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2023 18:18:15. #1.12#
SON DAKİKA: İsmail Kartal'dan taraftarı heyecanlandıracak sözler: 3 bölgeye transfer yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement