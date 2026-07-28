İsmail Kartal, iki ismi yedek kulübesine çekiyor

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacağı mücadelesi öncesinde sahaya süreceği ilk 11'i netleştirmeye başladı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcı, rakibinin sahasında daha hücum ağırlıklı bir oyun tercih edeceğini öngörerek kadro planlamasında küçük değişikliklere gitmeyi hedefliyor.

KALEYE EDERSON, ORTA SAHADA ASENSIO

Teknik heyet, Polonya'daki mücadelede kaleyi Ederson’a emanet etmeyi planlıyor. Orta alanda Guendouzi ve Fred'in yanında, Kadıköy’deki ilk maçta kulübede bekleyen Marco Asensio'nun bu kez Bartuğ'un yerine ilk 11’de başlama ihtimali oldukça yüksek.

GREENWOOD HAMLE OYUNCUSU

Hücum hattını Kerem, İrfan Can Kahveci ve Talisca üçlüsüyle kurmayı planlayan sarı-lacivertlilerde, henüz tam fiziksel hazır duruma gelmeyen Mason Greenwood'un, tıpkı ilk karşılaşmada olduğu gibi mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil edilmesi bekleniyor.