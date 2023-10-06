Bir ilk daha! Fenerbahçe'den 64 yıl sonra büyük başarı - Son Dakika

Bir ilk daha! Fenerbahçe'den 64 yıl sonra büyük başarı

Son Güncelleme: 06.10.2023 00:37

Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 64 yıl sonra bir ilke imza attı. Avrupa kupalarında maçların normal süresinde alınan galibiyetlerde 104'e ulaşan Fenerbahçe, 103 olan mağlubiyet sayısını geride bırakmayı başardı.

Süper Lig'de ve Avrupa'da çıktığı 15 karşılaşmanın tamamında galip gelen Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının üzerine çıkardı.

64 YIL SONRA BİR İLK

Son olarak Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 64 yıl sonra bir ilki başardı.

GALİBİYET SAYISI ÖNE GEÇTİ

Avrupa kupalarında maçların normal süresinde alınan galibiyetlerde 104'e ulaşan Fenerbahçe, 103 olan mağlubiyet sayısını geride bırakmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip son olarak 3 Aralık 1959'da 2 galibiyete 1 mağlubiyet ile mağlubiyet sayısını geride bırakmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir ilk daha! Fenerbahçe'den 64 yıl sonra büyük başarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir ilk daha! Fenerbahçe'den 64 yıl sonra büyük başarı - Son Dakika
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