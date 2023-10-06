Bir ilk daha! Fenerbahçe'den 64 yıl sonra büyük başarı

Süper Lig'de ve Avrupa'da çıktığı 15 karşılaşmanın tamamında galip gelen Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının üzerine çıkardı.
Son olarak Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 64 yıl sonra bir ilki başardı.
Avrupa kupalarında maçların normal süresinde alınan galibiyetlerde 104'e ulaşan Fenerbahçe, 103 olan mağlubiyet sayısını geride bırakmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip son olarak 3 Aralık 1959'da 2 galibiyete 1 mağlubiyet ile mağlubiyet sayısını geride bırakmıştı.
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