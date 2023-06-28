İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu

28.06.2023 09:42

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın yardımcıları Selçuk Şahin ve Egemen Korkmaz olacak. İlk basın toplantısında taraftara seslenecek olan Kartal, başarı için destek isteyecek.

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımın başına geçmek için gün sayan İsmail Kartal'ın yardımcılıklarını camianın yakından tanıdığı yüzler yapacak. Sarı-lacivertli forma altında birçok başarı yaşayan Selçuk Şahin ve Egemen Korkmaz'ın deneyimli hocanın ekibinde yer alması yüksek olasılık.

3. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ BAŞLIYOR

Hac dönüşü yönetim ile masaya oturacak İsmail Kartal, resmi sözleşmeye imza atacak. Deneyimli teknik direktör daha sonra Fenerbahçe'deki 3. dönemine başlayacak. Fanatik'te yer alan habere göre, Kartal'ın yardımcılarından biri olması beklenen Egemen Korkmaz, son olarak Trabzonspor'da antrenörlük yapmıştı. Selçuk Şahin ise son yardımcı antrenörlük görevini Başakşehir'de yerine getirdi.

TARAFTARA SESLENECEK

62 yaşındaki çalıştırıcının düzenleyeceği ilk basın toplantısında motivasyon yüklü bir konuşma yapması bekleniyor. Taraftarı başarıya inandırmaya çalışacak deneyimli hoca, kendisi ve oyuncular için destek isteyecek.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki yardımcıları belli oldu! Çok tanıdık yüzler var
Selçuk Şahin
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki yardımcıları belli oldu! Çok tanıdık yüzler var
Abdülkadir Ömür-Egemen Korkmaz
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İsmail Kartal, Fenerbahçe ile perşembe günü görüşecek İsmail Kartal, Fenerbahçe ile perşembe günü görüşecek

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu - Son Dakika
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