İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımın başına geçmek için gün sayan İsmail Kartal'ın yardımcılıklarını camianın yakından tanıdığı yüzler yapacak. Sarı-lacivertli forma altında birçok başarı yaşayan Selçuk Şahin ve Egemen Korkmaz'ın deneyimli hocanın ekibinde yer alması yüksek olasılık.

3. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ BAŞLIYOR

Hac dönüşü yönetim ile masaya oturacak İsmail Kartal, resmi sözleşmeye imza atacak. Deneyimli teknik direktör daha sonra Fenerbahçe'deki 3. dönemine başlayacak. Fanatik'te yer alan habere göre, Kartal'ın yardımcılarından biri olması beklenen Egemen Korkmaz, son olarak Trabzonspor'da antrenörlük yapmıştı. Selçuk Şahin ise son yardımcı antrenörlük görevini Başakşehir'de yerine getirdi.

TARAFTARA SESLENECEK

62 yaşındaki çalıştırıcının düzenleyeceği ilk basın toplantısında motivasyon yüklü bir konuşma yapması bekleniyor. Taraftarı başarıya inandırmaya çalışacak deneyimli hoca, kendisi ve oyuncular için destek isteyecek.

Selçuk Şahin