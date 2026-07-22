İsmail Kartal: "Turu geçeceğiz!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, tur için endişelenmediğini belirterek, "Takıma ve ekibime güceniyorum. Biz ekip olarak çok hazırlanıyoruz. Asensio ve Greenwood daha iyi olacağına inanıyorum. Planlarımız orada turu geçmek üzerine olacak. Kalite olarak rakipten iyi olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. İlk olarak mücadeleyi değerlendiren Kartal, "Rakibimizle ilgili yaptığımız toplantıda ne kadar ciddiye aldığımızı, sürekli 2. bölgede bekleyerek geçiş oyunu yaptıklarını biliyorduk. Maçın başından sonuna kadar domine ettik. Daha farklı kazanabilirdik. Çok üstün bir futbol oynadık. Sadece 1 şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. Yüzde 80 oynadık, gol pozisyonlarına girdik. 2, 3'ü bulup maçı bitirmeyi hedefliyorduk. Oyuncularımız bunu sahada gerçekleştirdiler ama 1-0 bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, bugünkü maçta eksik gördüğü noktaların şanssızlıklar olduğunu, sakat oyuncularının da dönmesini beklediklerini söyledi.

"Ake, ufak ağrı hissetti"

Karşılaşmaya 11'de başlayan Nathan Ake'nin ikinci yarı başında oyundan alınma sebebine Kartal, "Hafta içi kasığına terapi yapıldı. Oradan tekrar ufak ağrı hissetti. Riske etmedim yerine Levent'i aldım" dedi.

Oosterwolde'nin performansı

Gornik Zabrze maçına sol bekte başlayan Jayden Oosterwolde'nin performansına yönelik ise sarı-lacivertli teknik adam, "Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk yarıda çok fazla hücuma katkısı olmadı savunma ağırlıklı oynadı. İkinci yarı stopere geçti. Sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar belki arkada 3'lü oynayabiliriz" şeklinde konuştu.

"Bartuğ şu an önde"

İsmail Kartal, Bartuğ Elmaz'ın performansına dair ise, "Bartuğ bizim evladımız. Kampta çok çalıştı, ben de oynatarak hakkını verdim. Orada tatlı rekabet olacak. Şu an Bartuğ onların önünde olduğu için onu oynattım" değerlendirmesinde bulundu.

"Planlarımız orada turu geçme üzerine olacak"

Eşleşmenin ilk ayağının 1-0 tamamlanması ve endişe duyup duymadığına yönelik soruya deneyimli teknik adam, "Çok fazla endişelenmiyorum. Takıma, oyuncularıma ve ekibime güveniyorum. Biz ekip olarak çok hazırlanıyoruz. İkinci maça 8 gün vaktimiz var. Rakibimiz lig maçı oynayacak. Lig maçını izleyeceğiz en ciddi konsantre olmamız gereken oyuncularımız olacak. Asensio ve Greenwood'un daha iyi olacağına inanıyorum. Planlarımız orada turu geçmek üzerine olacak. Kalite olarak rakipten iyi olduğumuzu düşünüyorum. Fizik ve kalite olarak alışmışlar, iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken takım. İkinci maça en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Orta sahada rotasyonlu oyuncularımız var"

Matteo Guendouzi'nin bugünkü rolüne yönelik soruya İsmail Kartal şu yanıtı verdi:

"Rakibe göre ön alanda baskılarımız değişiklik arz edecek. Kante geride kalabilir, Guendouzi öne çıkabilir. Şu anda Guendouzi orayı tutan oyuncumuz. Orada çokça rotasyonlu oyuncumuz var."

"Fred, takımla olacak"

İsmail Kartal, Brezilyalı futbolcu Fred'in takımdaki geleceğiyle ilgili de net konuştu. Kartal, "Fred çok karakterli oyuncu. Sevdiğim oyuncu. Takım içinde sevilen oyuncu. Her türlü rolü üstlenecek oyuncu, çok iyi profesyonel. Takımımızla olacak" dedi.

"Vedat güçlü santrfor"

"Santrfor eksikliği yaşadınız mı?" sorusuna Kartal, "Muriqi olursa, güçlü santrfor. Bağlantıları yapan oyuncu. O olmadığı zaman elimizde Talisca; çok teknik, akıllı, toplara çok iyi vuran bir oyuncu. Kafa toplarına çıkan bir oyuncu. Vedat olmadığı için Talisca'yı oynatıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Semedo güzel bir performans ortaya koydu"

İsmail Kartal, Portekizli futbolcu Semedo'ya 11'de görev vermesine dair, "Semedo geleli 4 gün oluyor. Geldiğinde konuştum nasıl olduğunu sordum. 'Ben bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için erken döndüm' dedi. Biz de performansına baktık, enerjisi çok yüksek geldi. 'Eğer hücuma çıkıyorsan üretkenliğini sonuçlandırman lazım gidip de geri dönmeni istemiyorum' dedim. Bunu biz çalıştık bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Tercihimizi Semedo'dan yana kullandık" ifadelerini kullandı.

"Yabancı kuralının değişmesi lazım"

Yabancı kuralı nedeniyle takımdan gönderilecek oyuncuların belli olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Kartal, "Belki kural değişebilir. 12+2 olabilir. Devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 14-15 kulüp değişmesini istiyor. Bu bence normal bir şey değil. Değişmesi lazım. Bizim için de çok zor kararlar olacak. İnşallah bu kurla değişir de herkes rahatlar" dedi. - İSTANBUL