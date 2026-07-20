İsmail Kartal'dan iki büyük müjde birden

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

''KADROMUZ BAŞLANGIÇ İÇİN YETERLİ''

"Kadronuz uzun sezon için yeterli mi?" sorusuna yanıt veren İsmail Kartal "Kadromuz başlangıç için yeterli. Dorgeles Nene sakat, Marco Asensio ve Archie Brown yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriqi sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak." dedi.

''1-2 TRANSFER YAPABİLİRİZ''

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, yapılabilecek transferlerden bahsederek "Kadromuz yeterli. Belki duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak kaydıyla... 10+4 kuralı var. Sıkıntılıyız bu konudan ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

''KADRODA OLACAKLAR

Avrupa listesine yazılmayan iki yeni transferden bahseden İsmail Kartal, "Mason Greenwood ve Nathan Ake, yarın kadroda olacaklar. Oynayıp oynamayacaklarına maç sabahı karar vereceğiz. Greenwood tam hazır değil, Ake oynayabilir. Marco Asensio hazır değil, ilk 11'de olmayacak." şeklinde konuştu.