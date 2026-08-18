İsmail Nezir Bronz Madalyayla Döndü

İNGİLTERE'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 400 metre engelli finalinde bronz madalya kazanan İzmirli milli atlet İsmail Nezir, kente dönüşünde ailesi ve yakınları tarafından karşılandı. Finalde 48.26'lık derecesiyle ilk büyükler Avrupa Şampiyonası madalyasına ulaşıp, şampiyonada madalya kazanıp ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüye taşıyan tek sporcu olan 23 yaşındaki atleti sevenleri karşıladı. Evine boynunda tarihi madalyasıyla dönen başarılı sporcuyu ailesi ve yakınları bağırlarına bastı.

İsmail Nezir kariyerinde daha önce Dünya U20 şampiyonluğu, Avrupa U23 şampiyonluğu, Dünya Üniversite Oyunları şampiyonluğu yaşamıştı.