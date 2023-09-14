İsmi açıklanmayan Real Madrid'li 3 futbolcu çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Reuters'ta yer alan habere göre, İspanyol polisi ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunu çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
İngiliz haber ajansı Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
Haberde gözaltına alınan isimlerin genç takımdan oyuncular olduğu, A takımdan soruşturmaya konu isim olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.
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