İsmi açıklanmayan Real Madrid'li 3 futbolcu çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

İsmi açıklanmayan Real Madrid'li 3 futbolcu çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Son Güncelleme: 14.09.2023 20:13

İspanyol polisi, ismi açıklanmayan 3 Real Madrid'li futbolcuyu çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Reuters'ta yer alan habere göre, İspanyol polisi ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunu çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

3 OYUNCU GÖZ ALTINA ALINDI

İngiliz haber ajansı Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

OYUNCULAR GENÇ TAKIMDAN

Haberde gözaltına alınan isimlerin genç takımdan oyuncular olduğu, A takımdan soruşturmaya konu isim olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor İsmi açıklanmayan Real Madrid'li 3 futbolcu çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmi açıklanmayan Real Madrid'li 3 futbolcu çocuklarla ilgili cinsel içerikli film paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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