Nwakaeme, Türkiye'ye Süper Lig devi için dönüyor! İstanbul'dan yaptığı paylaşım heyecan yarattı - Son Dakika
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Nwakaeme, Türkiye'ye Süper Lig devi için dönüyor! İstanbul'dan yaptığı paylaşım heyecan yarattı

29.11.2022 17:56

Trabzonspor'un eski futbolcusu Anthony Nwakaeme, İstanbul'a geldi. Nijeryalı yıldızın sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul paylaşımı ise isminin anıldığı Beşiktaş'ın transferde sona geldiği şeklinde yorumlandı.

Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Son zamanlarda adı sık sık siyah-beyazlılarla anılan Anthony Nwakaeme yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

Şenol Güneş'in talimatı doğrultusunda transferde harekete geçen Beşiktaş'ın Nwakaeme'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti. Nijeryalı futbolcu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla adeta bu iddiaları doğruladı.

İSTANBUL'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Nijeryalı yıldızın bu paylaşımı Beşiktaş'a transferinde olumlu gelişmelerin yaşandığı şeklinde yorumlandı.

Nwakaeme, Süper Lig devine imzayı atıyor! İstanbul'dan yaptığı paylaşım büyük heyecan yarattı

6 MAÇTA 3 GOL ATTI

Trabzonspor'dan sezon başında ayrılarak Suudi Arabistan ekini Al-Fayha'ya imza atan Nwakaeme, yeni takımıyla çıktığı 6 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi.

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SON DAKİKA: Nwakaeme, Türkiye'ye Süper Lig devi için dönüyor! İstanbul'dan yaptığı paylaşım heyecan yarattı - Son Dakika
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