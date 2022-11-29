Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Son zamanlarda adı sık sık siyah-beyazlılarla anılan Anthony Nwakaeme yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.
Şenol Güneş'in talimatı doğrultusunda transferde harekete geçen Beşiktaş'ın Nwakaeme'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti. Nijeryalı futbolcu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla adeta bu iddiaları doğruladı.
Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Nijeryalı yıldızın bu paylaşımı Beşiktaş'a transferinde olumlu gelişmelerin yaşandığı şeklinde yorumlandı.
Trabzonspor'dan sezon başında ayrılarak Suudi Arabistan ekini Al-Fayha'ya imza atan Nwakaeme, yeni takımıyla çıktığı 6 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi.
Son Dakika › Spor › Nwakaeme, Türkiye'ye Süper Lig devi için dönüyor! İstanbul'dan yaptığı paylaşım heyecan yarattı - Son Dakika