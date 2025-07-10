İsmi ''Fener Bahçe'' olan taraftardan Fenerbahçe'ye mesaj var - Son Dakika
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İsmi ''Fener Bahçe'' olan taraftardan Fenerbahçe'ye mesaj var

İsmi \'\'Fener Bahçe\'\' olan taraftardan Fenerbahçe\'ye mesaj var
10.07.2025 14:22
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Fener Bahçe (40), takımın şampiyon olması halinde çocuğunun ismini Ali Aziz veya Ali koyacağını söyledi. Fener Bahçe, en büyük hayalinin ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisini canlı izlemek ve yönetim ile futbolcularla tanışmak olduğunu vurguladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'nde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Şeref Bahçe, 1984-1985 sezonunda gönül verdiği takımının şampiyon olmasıyla birlikte o yıl doğan çocuğuna, 'Fener' ismini verdi.

TÜM HAYATI FENERBAHÇE

Fener Bahçe, babasıyla birlikte sarı-lacivertli takıma tutkuyla bağlandı. İstanbul temsilcisinin maçlarını bir an olsun kaçırmayan Fener Bahçe; galibiyetlerle sevinirken, yenilgilerle de hüzünlendi. Halen Alemler Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası 40 yaşındaki Fener Bahçe, isminde taşıdığı gönül verdiği takımı hayatının en büyük parçası haline getirdi. Fener Bahçe, her gün Fenerbahçe'nin ürünlerini giymeye de dikkat ediyor.

İSMİNE KİMSE İNANMIYOR

İsminin 1985 yılında babası ve babasının kuzeninin girdiği bir iddia ile verildiğini aktaran Fener Bahçe, "O sene Fenerbahçe'nin şampiyon olmasıyla babam ismimi Fener koyuyor. İsmimin gerçek olduğuna ilk başta kimse inanmıyor. Kimliğimi gösterdiğimde bile ismime inanıyorlardı. Öğretmenlerim bile dalga geçiyordu başta. Gittiğim yerlerde ilk başta inanmıyorlardı, sonra fotoğrafımı çekiyorlardı" şeklinde konuştu.

İsmi 'Fener Bahçe' olan taraftardan Fenerbahçe'ye mesaj var

'BİR ÇOCUĞUM DAHA OLURSA ADINI AZİZ ALİ KOYABİLİRİM'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulundan ayrılan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya seslenen Fener Bahçe, en büyük hayalinin Fenerbahçe- Galatasaray derbisine gitmek olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yerine İsmail Kartal'ın daha başarılı olacağına inandığını ifade eden Bahçe, "Ali Koç; sayılan, sevilen bir insan. Onun kalmasını istiyoruz. İnşallah şampiyon oluruz bu sene. Eşimle bir çocuk daha hayal ediyoruz. Eğer olursa ismini Aziz Ali koyabilirim. Aziz Yıldırım da sayılan ve sevilen bir insan. Yıllarca Fenerbahçe'de başkanlık yaptı. Ali Şen de o şekilde. Ya Aziz Ali ya da Ali koyabiliriz adını" dedi.

'İNŞALLAH BU SENE ŞAMPİYON OLURUZ'

Fenerbahçe'nin tüm maçlarını evden izlediğini ifade eden Fener Bahçe, konuşmasında şunları kaydetti:

"Her yıl sadece Fenerbahçe'nin maçlarını izliyorum. Başka bir takımın maçlarını evimde izlemiyorum. Fenerbahçe'nin maçı olduğunda çoluğu çocuğu evden gönderiyorum. Tek başıma izliyorum maçları. Bazen arkadaşlarım geliyor. Bazen izlerken televizyonu bile kırıyorum maç yüzünden. İstiyorum ki en azından kulüpte bir işim olsun. Ne iş olursa olsun yapmaya razıyım. Tek hayalim Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemek ve Ali Koç, Acun Ilıcalı'yla, futbolcularla tanışmak istiyorum. Bir kere maça gittim ama göremedim, Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile konuşamadık. Geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırdık ve kupayı yine Galatasaray'a verdik. İnşallah bu sene güzel transferlerle birlikte taraftarlar tekrardan futbolcularla, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yla birleşir diye düşünüyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İsmi ''Fener Bahçe'' olan taraftardan Fenerbahçe'ye mesaj var - Son Dakika

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