UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG ile Chelsea karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi PSG, 5-2'lik skorla kazandı.
Ev sahibi PSG'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Bradley Barcola, 40. dakikada Ousmane Dembele, 74. dakikada Vitinha, 86 ve 90+4'te Kvara Kvaratskhelia kaydetti. Chelsea'nin golleri 28. dakikada Gusto ve 57. dakikada Enzo Fernandez'den geldi.
Mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü saat 23.00'te Chelsea'nin ev sahipliğinde oynanacak. Bu eşleşmenin galibi, Liverpool-Galatasaray eşleşmesinin tur atlayanı ile birbirlerine rakip olacak.
Son Dakika › Spor › İsmi gibi muhteşem bir maç! Galatasaray'ı da ilgilendiren PSG-Chelsea düellosunda tam 7 gol - Son Dakika
