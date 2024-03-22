İspanya basını, Real Madrid'in yaz transfer döneminde Arda Güler'i takasta kullanarak flaş bir hamleye imza atacağını yazdı.
Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki on numarası Florian Wirtz'i kadrosuna katmak isteyen Real Madrid cephesi elinden gelen her şeyi yapacak.
Dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu olarak gösterilen Wirtz'i kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen'e 50 milyon euro önerecek Real Madrid'in Arda Güler'i de bir sezonluğuna Alman ekibine kiralamayı teklif etmesi gündemde.
Son Dakika › Spor › İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz'in transferi için Arda Güler'i takasta kullanacak - Son Dakika
Brezilyalı eski futbolcu Robinho, İtalya'da toplu tecavüz suçundan 9 yıl hapis cezası aldıktan sonra Brezilya'nın Santos kentindeki evinde yakalanarak tutuklandı. İtalya hükümeti, Robinho'nun iade edilmesi isteğine karşılık bulamayınca, cezasını Brezilya'da çekmesini talep etmişti. Brezilya mahkemesinin kararı onaylamasının ardından Robinho tutuklandı. Eski futbolcunun tutuklanmasının durdurulması talebi de reddedildi. Robinho'nun ünü ve serveti nedeniyle paçayı kurtaracağından endişe ediliyordu. Robinho, suçu işlediği tarihte AC Milan takımında oynuyordu.
Brezilyalı eski futbolcu Robinho, İtalya'da toplu tecavüz suçundan 9 yıl hapis cezası aldıktan sonra Brezilya'nın Santos kentindeki evinde yakalanarak tutuklandı. İtalya hükümeti, Robinho'nun iade edilmesi isteğine karşılık bulamayınca, cezasını Brezilya'da çekmesini talep etmişti. Brezilya mahkemesinin kararı onaylamasının ardından Robinho tutuklandı. Eski futbolcunun tutuklanmasının durdurulması talebi de reddedildi. Robinho'nun ünü ve serveti nedeniyle paçayı kurtaracağından endişe ediliyordu. Robinho, suçu işlediği tarihte AC Milan takımında oynuyordu.
Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil'in kaslı hali hayranlarını şaşkına çevirdi. Özil'in son paylaşımının altına, ''Ne olmuş sana Mesut?'' şeklinde yorumlar geldi.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, evinde Alba Berlin'i 85-84 mağlup etti. Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, maçın 3. çeyreğinde kötü performans gösterdiklerini belirtirken, Alba Berlin Başantrenörü Israel Gonzalez ise tecrübe eksikliğinin galibiyeti engellediğini ifade etti.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular idmanda yer almadı. Sivasspor, yarın akşam yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kuşadası'nda yaşayan ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 23 yaşındaki Yusuf Güvcin, evinde hareketsiz halde bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Güvcin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Önceki gün grip şikayetiyle hastaneye başvuran Güvcin, tedavisinin ardından evine dönmüştü.
THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin ekibini 85-84 mağlup etti. Anadolu Efes, bu sonuçla 31. maçında 14. galibiyetini aldı. Almanya ekibi ise 26. kez kaybetti.
Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) ilk gününde milli sporcular, 6 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda özel milli judocuların bireysel müsabakaları gerçekleştirildi. Milli sporcular altın, gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu. Ayrıca yüzme ve masa tenisi branşlarında da milli sporcular başarılı performans sergiledi.
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