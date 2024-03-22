İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz'in transferi için Arda Güler'i takasta kullanacak - Son Dakika
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Spor

İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz'in transferi için Arda Güler'i takasta kullanacak

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La Liga devi Real Madrid'de dikkat çeken bir Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. İspanya basını takımda yavaş yavaş forma giymeye başlayan genç yıldız için ilginç bir transfer iddiasında bulundu. Dünyanın en iyi genç oyuncusu olarak gösterilen Bayer Leverkusen'in on numarası Florian Wirtz'i kadrosuna katmak için 50 milyon euro önerecek olan Real Madrid'in Arda Güler'i de bir sezonluğuna Alman ekibine kiralamayı teklif etmesi gündemde.

22.03.2024 08:49  Güncelleme: 08:59
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İspanya basını, Real Madrid'in yaz transfer döneminde Arda Güler'i takasta kullanarak flaş bir hamleye imza atacağını yazdı.

MADRİD CEPHESİ ELİNDEN HER ŞEYİ YAPACAK

Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki on numarası Florian Wirtz'i kadrosuna katmak isteyen Real Madrid cephesi elinden gelen her şeyi yapacak.

50 MİLYON EURO ARTI ARDA GÜLER

Dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu olarak gösterilen Wirtz'i kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen'e 50 milyon euro önerecek Real Madrid'in Arda Güler'i de bir sezonluğuna Alman ekibine kiralamayı teklif etmesi gündemde.

İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz\'in transferi için Arda Güler\'i takasta kullanacak

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Son Dakika Spor İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz'in transferi için Arda Güler'i takasta kullanacak - Son Dakika

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