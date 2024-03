İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz\'in transferi için Arda Güler\'i takasta kullanacak

Spor

İspanya basını, Real Madrid'in yaz transfer döneminde Arda Güler'i takasta kullanarak flaş bir hamleye imza atacağını yazdı.

MADRİD CEPHESİ ELİNDEN HER ŞEYİ YAPACAK

Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki on numarası Florian Wirtz'i kadrosuna katmak isteyen Real Madrid cephesi elinden gelen her şeyi yapacak.

50 MİLYON EURO ARTI ARDA GÜLER

Dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu olarak gösterilen Wirtz'i kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen'e 50 milyon euro önerecek Real Madrid'in Arda Güler'i de bir sezonluğuna Alman ekibine kiralamayı teklif etmesi gündemde.