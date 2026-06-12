İspanya Grand Prix'si Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya Grand Prix'si Heyecanı

12.06.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1'de İspanya Grand Prix'si, 14 Haziran'da Barselona'da 66 tur üzerinden yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun yedinci etabı İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

Barselona kentindeki 4,65 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde yapılacak yarış, 66 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonun açılış mücadelesi olan Avustralya Grand Prix'sinde Mercedes pilotlarından George Russell ilk sırada yer alırken, sonraki beş yarışı ise Kimi Antonelli kazandı.

İspanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Kimi Antonelli (İtalya): 156

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 90

3. George Russell (Büyük Britanya): 88

4. Charles Leclerc (Monako): 75

5. Oscar Piastri (Avustralya): 60

Takımlar

1. Mercedes: 244

2. Ferrari: 165

3. McLaren: 118

4. Red Bull: 72

5. Alpine: 41

Kaynak: AA

Etkinlikler, Barselona, Formula 1, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya Grand Prix'si Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammed Ali Taş Muhammed Ali Taş:
    iyi de bu yarış bizim için ne değişecek ya hepsi para hepsi lüks sıradan insan bunu ne zaman görebilir 0 0 Yanıtla
  • Okan Kolcu Okan Kolcu:
    endişelendim açıkçası bu kadar yüksek hızlarda yarışmak düzenleme ve güvenlik kuralları yeterli mi 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Celik Cengiz Celik:
    ya bu f1 ne ya ?? kimilere milyarlar akıyo biz seyirciyiz bu yarışları izleyip vakit geçiriyoz kime yaradı bu haber 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

10:47
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:51:25. #7.12#
SON DAKİKA: İspanya Grand Prix'si Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.