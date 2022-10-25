Milli futbolcu Enes Ünal'ın performansı Türk futbolseverleri sinirden deliye döndürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Milli futbolcu Enes Ünal'ın performansı Türk futbolseverleri sinirden deliye döndürdü

25.10.2022 00:52

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı. Misafir ekipte milli futbolcu Enes Ünal frikikten harika bir golle takımını öne geçirirken, bu gol bazı Türk futbolseverleri kızdırdı. Ünal'ın A Milli Takım'da bu performansı sergileyemediğini söyleyen futbolseverler, bu golle yıldız santrforun yine milli takıma çağrılacağını belirterek üzüldüklerini dile getirdi.

Celta Vigo ile Getafe, La Liga'nın 11. haftasında Abanca-Balaidos'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gol olay oldu.

ENES ÜNAL FRİKİKTEN AVLADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 43. dakikada frikikten attığı enfes golle takımını 1-0 öne geçirdi. Celta Vigo'da ise 89. dakikada Aidoo takımına beraberliği getiren golü attı.

Şaşılacak olay! Milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gol Türk futbolseverleri sinirden çıldırttı
Şaşılacak olay! Milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gol Türk futbolseverleri sinirden çıldırttı

TÜRK FUTBOLSEVERLERDEN İLGİNÇ ÇIKIŞ

Enes'in frikikten attığı gol ise bazı Türk futbolseverleri sinirlendirdi. Ünal'ın A Milli Takım'da bu performansı sergileyemediğini belirten futbolseverler, bu golden sonra yıldız santrforun yeniden milli takıma seçileceğini belirterek üzüldüklerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Şaşılacak olay! Milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gol Türk futbolseverleri sinirden çıldırttı
Şaşılacak olay! Milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gol Türk futbolseverleri sinirden çıldırttı
Şaşılacak olay! Milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gol Türk futbolseverleri sinirden çıldırttı
Şaşılacak olay! Milli futbolcu Enes Ünal'ın attığı gol Türk futbolseverleri sinirden çıldırttı

NİHAT KAHVECİ'DEN SONRA İLKİ BAŞARDI

Milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra bir ilke imza attı. Yıldız santrfor, La Liga'da Nihat Kahveci'den sonra bir sezonda iki frikik golü atan ilk Türk futbolcu oldu.

YORUMLAR
500

Enes Ünal, La Liga, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Enes Ünal'ın performansı Türk futbolseverleri sinirden deliye döndürdü - Son Dakika


Son Dakika
00:23 Milli futbolcu Enes Ünal'ın performansı Türk futbolseverleri sinirden deliye döndürdü
00:07 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cemevlerinin de yer aldığı teklif kabul edildi
00:05 17 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsın iş yerini basıp meydan dayağı attılar! O anlar kamerada
00:03 Kepçenin önüne oturup parkın yıkımını önleyen Kıymet Teyze 83 yaşında hayatını kaybetti
00:04 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş karşılaşmasını yorumlarken canlı yayında çileden çıktı: Ya ne işi var orada
23:40 Almanya Başbakanı Scholz'a seslenen vatandaş: Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun
23:33 Volkan Demirel'in, Beşiktaş galibiyeti sonrası keyfi çok yerinde: Kafam bir dünya
23:22 Survivor'ın Yasin Obuz'u yeni işiyle parayı para demiyor!
23:10 Valerien Ismael'in açıklamaları taraftarın tepisini topladı! Hatay yenilgisinin faturasını futbolculara kesti
21:54 Osmangazi Köprüsü'nden atlayan gencin paylaştığı son video her şeyi ortaya çıkardı: Bir kız için değer mi demeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2022 01:07:47. #1.11#
SON DAKİKA: Milli futbolcu Enes Ünal'ın performansı Türk futbolseverleri sinirden deliye döndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement