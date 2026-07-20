İspanya'nın Şampiyonluğu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen İspanya 2. kez şampiyonluğa ulaştı. İlk kez 3 ülkenin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 48 takım mücadele etti, 104 maç oynandı.

Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası 39 gün sürdü. Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Azteca Stadı'ndaki Meksika-Güney Afrika mücadelesiyle başlayan turnuva, ABD'nin New York şehrindeki New York New Jersey Stadı'nda oynanan İspanya-Arjantin final müsabakasıyla tamamlandı. Arjantin'i normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenen İspanya, Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Gol kralı Kylien Mbappe

Turnuvada 10 gol kaydeden Fransız futbolcu Kylien Mbappe, organizasyonun gol kralı oldu. Mbappe'yi 8 golle Arjantinli oyuncu Lionel Messi ve 7 gol atan İngiliz futbolcu Jude Bellingham takip etti.

Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 22'ye yükselten Mbappe, kupa tarihinin de en golcü oyuncusu unvanına sahip oldu.

3'üncülük maçı tarihe geçti

Dünya Kupası'nda 3'üncülük maçı Fransa ile İngiltere arasında oynandı. İngiltere'nin 6-4 kazandığı karşılaşma, organizasyonun en gollü mücadelesi olurken, Dünya Kupası tarihinin en gollü 5. maçı oldu.

Futbolseverlerin 10 gol izlediği 90 dakika, Dünya Kupası tarihinin en gollü 3'üncülük maçı olarak kayıtlara geçti. Daha önceki en gollü 3'üncülük mücadelesi 1958'de oynanmıştı. Fransa, Batı Almanya'yı 6-3 mağlup etmişti.

Fransa-İngiltere mücadelesi, 1982'den bu yana bir maçta atılan en fazla golün olduğu maç oldu. Dünya Kupası'nda 10 ve üzeri golün atıldığı son mücadele 1982'de Macaristan ile El Salvador arasında oynandı. Karşılaşmayı Macaristan 10-1 kazandı.

Dünya Kupası'nda en fazla gol atılan maçlar şöyle:

Avusturya-İsviçre: 7-5 (1954)

Brezilya-Polonya: 6-5 (1938)

Macaristan-Batı Almanya: 8-3 (1954)

Macaristan-El Salvador: 10-1 (1982)

Fransa-İngiltere: 4-6 (2026)

Fransa-Paraguay: 7-3 (1958)

En iyi oyuncu Rodri, en iyi kaleci Simon

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi.

Takımının turnuvada oynadığı 8 maça da ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, istikrarlı performansıyla da dikkati çekti.

Rodri, Arjantin maçının ardından kaptan olarak Dünya Kupası'nı kaldıran isim oldu.

İspanya Milli Takımı'nın ikinci kaptanı konumundaki kaleci Simon da organizasyonun en iyi file bekçisi seçildi.

Oynadığı 8 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gören Simon, 7 mücadelede rakip forvetlere gol izni vermedi.

İspanya sadece 1 gol yiyerek rekor kırdı

Turnuvadaki tek puan kaybını gruptaki açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak yaşayan İspanya, kalesinde 8 maçta sadece 1 gol görerek rekor kırdı.

Luis de la Fuente'nin öğrencileri, aynı turnuva içinde sadece 1 gol yiyerek şampiyonluğa ulaşan ilk takım oldu.

Çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 yendiği maçta gol yiyen İspanya, final mücadelesinde de kalesini gole kapadı.

Daha önce 2010'da İspanya, 1998'de Fransa ve 2006'da İtalya, iki gol yiyerek şampiyon olmuştu.

En yaşlı şampiyon Luis de la Fuente

İspanya Milli Takımı'nın 65 yaşındaki teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan en yaşlı teknik adam oldu.

Daha önceki rekor 2010'da İspanya'ya ilk şampiyonluğunu kazandıran 59 yaşındaki Vicente del Bosque'ye aitti.

Dick Advocaat, tarihin en yaşlı teknik direktörü oldu

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Curaçao'da Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, turnuva tarihinin en yaşlı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.

78 yaşındaki teknik adam, Dünya Kupası tarihinde takım çalıştıran en yaşlı isim olurken, Advocaat'ı 74 yaşındaki Çekya Teknik Direktörü Miroslav Koubek takip etti. Koubek, Çekya'nın gruplarda 1 puanla sonuncu olmasının ardından görevinden istifa etti.

Norveç taraftarı dünyada ünlendi

Turnuvada çeyrek final oynayan Norveç, organizasyonda taraftarıyla öne çıkan ülke oldu.

Fransa, Senegal ve Irak'ın yer aldığı I Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselen Norveç, bu turda Fildişi Sahili'ni 2-1 yenerek üst tura çıktı. Son 16 turunda Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek final bileti alan Norveç, İngiltere karşısında ise uzatmalarda 2-1 yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Norveç taraftarları her maç öncesinde meydanlarda ve maçların oynandığı statlarda yaptığı kürek çekme şovuyla turnuvada fark oluşturdu.

Yeni kurallar ilk kez uygulandı

Uluslararası Futbol Birliğinin (IFAB) uygulamaya koyduğu yeni kurallar, ilk kez Dünya Kupası'nda uygulandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı müsabakanın 45. dakikasında Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron, ağzını kapatarak konuştuğu için direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Arjantin ile İsviçre arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde ise Paredes ile Embolo arasında yaşanan mücadelede hakem Joao Pedro Pinheiro, Paredes'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Pinheiro, Paredes'in sarı kartını iptal ederek, aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gereçkesiyle Embolo'yu 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Sakatlık sebebiyle sahada tedavi gören futbolcular, oyun alanı dışına çıkarak 1 dakika bekledi. Aut atışının geç kullanılması sonucunda ise rakip takımlar korner hakkı kazandı.

ABD'li Balogun'un kırmızı kart cezası iptal edildi

Dünya Kupası'nda en çok konuşulan konulardan birisi, ABD'li oyuncu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi oldu.

Bosna Hersek ile oynanan son 32 turu mücadelesinin 64. dakikasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Balogun, FIFA Tahkim Kurulunun cezasını ertelemesi sebebiyle son 16 maçında forma giydi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak Balogun'un gördüğü kırmızı kartla ilgili görüşmesi ise futbol kamuoyunda çok konuşuldu.

Alınan kararın ardından UEFA yaptığı açıklamada kırmızı kart cezasının ertelenmesinin yanlış olduğunu belirtti. ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika da Balogun'un cezasının kaldırılmasına itiraz edeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamalara karşın Balogun, son 16 turundaki Belçika maçına ilk 11'de başladı. Mücadaleyi Belçika 4-1 kazandı.

İran Milli Takımı, Meksika'da kamp yaptı, maçları ABD'de oynadı

Dünya Kupası öncesinde ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından İran Milli Takımı'nın organizasyona katılıp katılmayacağı tartışıldı.

Turnuvada boy göstereceğini duyuran İran Milli Takımı, ABD'nin Anka Büyükelçiliği'nde vize başvurusu yaptı. Takımda bazı personellerin vize başvuruları reddedildi.

Organizasyondaki ilk iki maçını ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde oynayan İran'ın kamp merkezi ise Meksika'daydı. Meksika'nın Tijuana kentinde kamp yapan İran; Yeni Zelanda ve Belçika maçları için Los Angeles'a, Mısır mücadelesi için de Seattle'a havayoluyla gitti, maçların hemen ardından Meksika'ya geri döndü.

Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda'yla G Grubu'nda mücadele eden İran, 3 maçından da beraberlikle ayrıldı. İran, 1 gol averajla son 32 turuna yükselemedi.

Su molaları tepki çekti

Dünya Kupası'nda oynanan 104 maçta da su molası uygulaması yapıldı. Her iki devrede yapılan bu uygulama, tribündeki taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, hakemlerin su molası için düdük çalmasının ardından kararları yuhaladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, düzenlediği basın toplantısında su molalarının reklam amaçlı olmadığını, oyuncular için yapılan bir uygulama olduğunu belirtti. Ancak yağmur yağan maçlarda dahi su molası uygulamasına gidilmesi, izleyenlerin tepkisini çekti.

Yeşil Burun Adaları performansıyla öne çıktı

İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'la H Grubu'nda mücadele eden Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

Organizasyondaki ilk maçında İspanya'yla karşılaşan Yeşil Burun Adaları, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken takımın 40 yaşındaki kalecisi Vozinho, kurtarışlarıyla adından söz ettirdi.

Grubu 2. sırada tamamlayan Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda Arjantin'le eşleşti. Normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatmalarda yediği gollerle 3-2 kaybeden Yeşil Burun Adaları, performansıyla alkış aldı.

Dünya Kupası'nı kazanan İspanya, organizasyonda çıktığı 8 maçta 7 galibiyet elde ederken, yalnızca Yeşil Burun Adaları'na karşı kazanamadı.

Final maçının devre arası 27 dakika sürdü

İspanya'nın Arjantin'i uzatma bölümünde attığı golle 1-0 yenerek şampiyon olduğu 2026 FIFA Dünya Kupası, devre arasındaki sahne performansıyla bir ilk yaşattı.

80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda oynanan final maçının devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne şovu düzenlendi.

Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in küratörlüğünü üstlendiği şovda, Justin Bieber, Shakira, Madonna gibi ünlü sanatçılar sahne alırken, performansların uzaması nedeniyle ikinci yarı, ilk yarı bitiş düdüğünden 27 dakika sonra, 12 dakika gecikmeyle başladı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre, devre arası 15 dakikayı aşmamalı.

FIFA daha önce yaptığı açıklamada devre arası performansının 11 dakika süreceğini açıklamış ve "dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol fırsatlarına erişim sağlamak" amacıyla 100 milyon dolar toplanmasının hedeflediğini kaydetmişti.

A Milli Futbol Takımı hayal kırıklığı yaşadı

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösteren A Milli Futbol Takımı, organizasyonda ABD, Avustralya ve Paraguay'la D Grubu'nda eşleşti.

Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan ilk maçta Avustralya'yla karşılaşan ay-yıldızlılar sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İkinci maçta San Francisco'da Paraguay'la karşılaşan A Milli Futbol Takımı, bu mücadeleyi de 1-0 kaybederek 2. maçın ardından organizasyondan elendi.

Gruptaki son mücadelesinde ABD ile prestij maçına çıkan milliler, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya 3 puanla veda etti.