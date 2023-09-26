İspanyol gazeteciden 10 yıldır tedavi gören Michael Schumacher ile ilgili skandal şaka! Özür dilemek zorunda kaldı

İspanyol gazeteci Antonio Lobato'ya Formula 1 pilotu Michael Schumacher için yaptığı skandal şaka sonrası tepki yağdı. Lobato tepkilerin ardından çektiği bir videoyla Michael Schumacher'ın ailesi ve kamuoyundan özür diledi.

"O TİTREYEMEZ"

Antonio Lobato yayın sırasında Toni Cuquerella'nın "Red Bull mühendisi Adrian Newey, Antonio Lobato geliyor diye titreyebilir" sözlerine "Michael da titreyebilir! Eh… Michael değil, o titreyemez" cevabını verdi.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Skandal sözleri sonrası Antonio Lobato'ya tepki yağdı. Özür dilemek zorunda kalan Lobato, Michael Schumacher'ın ailesi ve kamuoyuna seslendiği bir video paylaştı.