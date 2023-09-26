İspanyol gazeteciden 10 yıldır tedavi gören Michael Schumacher ile ilgili skandal şaka! Özür dilemek zorunda kaldı - Son Dakika

İspanyol gazeteciden 10 yıldır tedavi gören Michael Schumacher ile ilgili skandal şaka! Özür dilemek zorunda kaldı

Son Güncelleme: 26.09.2023 17:12

Geçirdiği kayak kazası sonrası yaklaşık 10 yıldır tedavi gören Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in ismi üzerinden İspanyol gazeteci Antonio Lobato, skandal bir şaka yaptı. Lobato yayın sırasında sunucunun, "Red Bull mühendisi Adrian Newey, Antonio Lobato geliyor diye titreyebilir" sözlerine "Michael da titreyebilir! Eh… Michael değil, o titreyemez." cevabını verdi.

İspanyol gazeteci Antonio Lobato'ya Formula 1 pilotu Michael Schumacher için yaptığı skandal şaka sonrası tepki yağdı. Lobato tepkilerin ardından çektiği bir videoyla Michael Schumacher'ın ailesi ve kamuoyundan özür diledi.

"O TİTREYEMEZ"

Antonio Lobato yayın sırasında Toni Cuquerella'nın "Red Bull mühendisi Adrian Newey, Antonio Lobato geliyor diye titreyebilir" sözlerine "Michael da titreyebilir! Eh… Michael değil, o titreyemez" cevabını verdi.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Skandal sözleri sonrası Antonio Lobato'ya tepki yağdı. Özür dilemek zorunda kalan Lobato, Michael Schumacher'ın ailesi ve kamuoyuna seslendiği bir video paylaştı.

10 yıldır tedavi gören Michael Schumacher ile ilgili skandal şaka! İspanyol gazeteci özür dilemek zorunda kaldı
10 yıldır tedavi gören Michael Schumacher ile ilgili skandal şaka! İspanyol gazeteci özür dilemek zorunda kaldı
10 yıldır tedavi gören Michael Schumacher ile ilgili skandal şaka! İspanyol gazeteci özür dilemek zorunda kaldı
Antonio Lobato

Micheal Schumacher, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanyol gazeteciden 10 yıldır tedavi gören Michael Schumacher ile ilgili skandal şaka! Özür dilemek zorunda kaldı - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Enner Valencia: Fenerbahçe Dönemi, Brezilya'ya Alışmamı Kolaylaştırdı
17:30 Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına 5 eksikle gidiyor
17:16 Neymar, Jesus ile ilgili çıkan haberleri net bir şekilde yalanladı
17:15 Ünlü marka araba fiyatına kalem satıyor
16:40 İspanyol gazeteciden 10 yıldır tedavi gören Michael Schumacher ile ilgili skandal şaka! Özür dilemek zorunda kaldı
16:31 Haberler.com'dan ''AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?'' anketi! İlk sırada Murat Kurum, ikinci sırada Ahmet Misbah Demircan var
16:10 Dünyaca ünlü zoolog Adam Britton köpeklere tecavüz ve işkence suçlarını kabul etti
15:58 4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli dava için yayın yasağı aldırdılar
15:55 Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'i desteklemeleri için delegelere rüşvet mi verdi? Kılıçdaroğlu'nun avukatının paylaşımı kafaları karıştırdı
15:52 Kabine toplantısı başladı! 7 milyon genç, vergisiz telefon satışının detaylarını bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 18:23:31. #1.12#
SON DAKİKA: İspanyol gazeteciden 10 yıldır tedavi gören Michael Schumacher ile ilgili skandal şaka! Özür dilemek zorunda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement