Isparta 32 Spor'da Yusuf Şimşek dönemi - Son Dakika
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Isparta 32 Spor'da Yusuf Şimşek dönemi

25.07.2022 15:28
Isparta 32 Spor'da Yusuf Şimşek dönemi

TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, futbolculuk döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, futbolculuk döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Isparta 32 Spor, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getirdi. Şimşek'in yardımcılıklarını Yaşar Işık, Engin Çatır, Seyit Dinçdemir ve İbrahim Kubilay yapacak. İmza töreninin düzenlendiği Atatürk Stadı'nda taraftarlar, Yusuf Şimşek ve Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak'a sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Kabalak da Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve ekibini göreve getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Isparta 32 Spor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Şimşek ise, "Zor olacak ama çalışarak, üreterek bunların hakkından geleceğiz. Başkanımızın dediği gibi takımımızı iyi yerlere getirebiliriz" dedi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Yönetimimizle birlikte hedeflerimizin şampiyonluk olduğunu konuştuk. İnşallah hayalimizi gerçekleştiririz. Zor olacak ama çalışarak üreterek bunların hakkından geleceğini düşünüyorum. Ben Isparta'nın yabancısı değilim. Eşim Yalvaçlı. Sürekli gelip giden bir insanım. Bir fazla çalışmak zorundayım. Eşimin ailesinin yüzünü kara çıkartmamak için çalışacağım. İnşallah çok güzel bir sezon bizleri bekliyor" diye konuştu. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'da Yusuf Şimşek dönemi - Son Dakika

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