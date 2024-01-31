0 devirerek play off yarışında önemli bir 3 puana imza attı.
Maçtan Önemli Dakikalar:
Dakika 7: Isparta 32 Spor atağında Mehmet Küçükdurmuş ceza sahası dışındaki Caner Koca'ya verdi. Caner'in ceza yayı üzerinden şutu üstten az farkla auta çıktı.
Dakika 8: Isparta 32 Spor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mehmet Küçükdurmuş'un şutu az farkla auta çıktı.
Dakika 45 (Gol): Isparta 32 Spor'un sol kanattan atağında Samet'in ortasına altı pas içerisinde gelişine vuran Alim'in volesi ağlarla buluştu: 0-1
Dakika 88: Sarıyer atağında sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Saruhan'ın vuruşunu kaleci Alp Tutar güçlükle kurtardı.
Isparta32spor aldığı bu galibiyetle puanını 39'a çıkartarak 6.sırada yer aldı. Konuk Sarıyerspor ise 23 puanla 15. Sırada bulunuyor.
Isparta32spor 24. Hafta da deplasmanda Düzcespor ile karşılaşacak. Sarıyerspor ise kendi evinde Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Tarık Güldal, Muhammet Münir Dadı, Yusuf Şimşek
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Gürkan Başkan, Fırat Aras (Dk 46. İsmet Kavuştu), Samet Karakoç, Caner Koca, Mustafa Diler (Dk. 80 Cemal Kızılateş ), Abdulkerim Canlı, Mehmet Küçükdurmuş, Muhlis İstemi(Dk. 88 Ömer Çiçek), Alim Harlak (Dk. 54 Berat Satılmış)
Sarıyerspor: Özkan Karabulut, Barış Başdaş, Uğur Can, Taha Dönmez, Osman Tarık Çamdal ,Süheyl Çetin, Hakan Özmert, Atakan Müjde (Dk. 46 Caner Doğan), Oğuz Çetinkaya (Dk.61 Emre Yeşilyurt), Ali Dere, Saruhan Fındıkcı
Sarı Kart: Fırat Aras (Isparta32spor) Barış Başdaş (Sarıyerspor)
Gol: Dk. 45 Alim Harlak - ISPARTA
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Son Dakika › Spor › Isparta 32 Spor, Sarıyerspor'u deplasmanda mağlup etti - Son Dakika
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