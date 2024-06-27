Isparta\'da Vatandaşlar Dev Ekrandan Türkiye Maçını İzledi

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- Isparta tek yürek oldu, vatandaşlar Türkiye maçını dev ekrandan izledi

ISPARTA - A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek, son 16'ya kaldı. Isparta Belediyesi, milli heyecanın birlikte yaşanması amacıyla Valilik arkasına dev ekran kurdu ve maç sonunda büyük coşku yaşandı.

EURO 2024 F Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grubunun son maçında Çekya ile karşılaştı. Oldukça heyecanlı geçen maçta ay-yıldızlılar, Çekya'yı 2-1 yenerek, son 16'ya kaldı. Isparta Belediyesi, bu önemli maç için valilik binası arkasında dev ekran kurdu. Çocukların ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanda büyük coşku yaşandı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen meydanı dolduran binlerce vatandaşla birlikte milli heyecanı yaşadı. Maç boyunca Türk bayrakları ve tezahüratlarla destek veren vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.

Ay-yıldızlıların galibiyet golü sonrası Başdeğirmen çifti ve alanda bulunan binlerce vatandaş, büyük bir gurur ve sevinç yaşadı. Maç sonunda kalabalık galibiyetin tadını çıkardı.