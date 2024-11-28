Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geldi. giyen İsrail temsilcisinde forma giyen İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, skandal bir harekete imza attı.
Maccabi Tel Aviv'in maçtaki ilk golünü 23. dakikada atan Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. 27 yaşındaki İsrailli futbolcunun bu hareketi Türkiye'den büyük tepki aldı. UEFA'nın bu olayın ardından herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu oldu.
UEFA A Milli Futbol Takımımızın futbolcularının Euro 2020 elemelerindeki Fransa ve Arnavutluk maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na 50 bin euro para cezası vermişti. Öte yandan EURO 2024'te Macaristan'a attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı 2 maç men cezası verilmişti.
Son Dakika › Spor › İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket - Son Dakika
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