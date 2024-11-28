İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket - Son Dakika
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İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket

İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Macaristan'da karşılaşan Maccabi Tel Aviv'in İsrailli futbolcusu Gavriel Kanichowsky, siyah-beyazlılara attığı golden sonra asker selamı verip İsrail bayrağını gösterdi. 27 yaşındaki futbolcunun skandal hareketine Türkiye'den tepki yağdı. Daha önceki benzer olaylarda Türkiye'ye ceza veren UEFA'nın nasıl bir tavır alacağı merak konusu.

28.11.2024 22:10
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geldi. giyen İsrail temsilcisinde forma giyen İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, skandal bir harekete imza attı.

ASKER SELAMI VERİP İSRAİL BAYRAĞI GÖSTERDİ

Maccabi Tel Aviv'in maçtaki ilk golünü 23. dakikada atan Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. 27 yaşındaki İsrailli futbolcunun bu hareketi Türkiye'den büyük tepki aldı. UEFA'nın bu olayın ardından herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu oldu.

UEFA BİZE CEZA VERMİŞTİ

UEFA A Milli Futbol Takımımızın futbolcularının Euro 2020 elemelerindeki Fransa ve Arnavutluk maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na 50 bin euro para cezası vermişti. Öte yandan EURO 2024'te Macaristan'a attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı 2 maç men cezası verilmişti.

A Milli Futbol Takımı, Maccabi Tel Aviv, Merih Demiral, Beşiktaş, Türkiye, İsrail, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle:
    Nasıl bir tavır takınacak tabii ki görmezden gelecek it iti ısırmaz çünki 18 3 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    ibneler vermez ceza 8 1 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    Sahi İsrail nereden Avrupalı oluyor ? 3 0 Yanıtla
  • Mustafa akın:
    Helal olsun adama ne sıkandalı takım olsaydık o hareti biz yapsaydık adam attı golünü yaptı hareketini bizim ruhsuzlar ne yaptı 0 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adamlar'da savaş var bize 3 atıyor bu kadar ruhsuz bir takımımız var malesef rezillik 0 0 Yanıtla
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