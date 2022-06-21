Skeet karışık takım finali atışlarında, İtalya 'dan Katiuscia Spada ve Elia Sdruccioli birinci, Türkiye'den Mustafa Serhat Şahin ve Nur Banu Balkancı ikinci, Azerbaycan 'dan Fuad Gurbanov ve Nurlana Jafarova üçüncü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › ISSF Plak Atışları Grand Prix'si skeet karışık takım finali atışlarıyla tamamlandı - Son Dakika

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