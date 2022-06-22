ISSF Plak Atışları Grand Prix'si tamamlandı - Son Dakika
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ISSF Plak Atışları Grand Prix'si tamamlandı

22.06.2022 13:01
ISSF Plak Atışları Grand Prix'si tamamlandı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilen "ISSF Plak Atışları Grand Prix"si tamamlandı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilen "ISSF Plak Atışları Grand Prix"si tamamlandı. Organizasyonda Karataylı Milli Sporcu Nur Banu Balkancı, 2 gümüş madalya kazanarak mücadelelere damgasını vurdu.

Karatay'ın ev sahipliğinde ilk kez bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilen "Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Plak Atışları Grand Prix"si sona erdi. Karatay Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda, 18 ülkeden toplam 107 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 16 sporcuyla yer aldığı organizasyonda Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı sporcuları da 9 gün boyunca madalya için ter döktü. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ile birçok yönetici ve atıcılık sporuna gönül vermiş vatandaşların takip ettiği organizasyonun skeet atışlarında, büyük kadınlarda Türkiye adına mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı Milli Sporcusu Nur Banu Balkancı, Büyük Bayanlar ve Mix Team (Karışık Takım) Kategorilerinde 2 kez ikincilik elde ederek 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu başarılarının yanı sıra Karataylı Milli Sporcular Nur Banu Balkancı ile Ahmet Baran; 25 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'de düzenlenecek "Oran 2022 Akdeniz Oyunları"na da katılacak. Türkiye'den 300'ün üzerinde sporcunun mücadele edeceği ve Akdeniz ülkelerinin katılımıyla 4 yılda bir düzenlenecek oyunların atıcılık kategorisinde Türkiye'yi sadece 2 Karataylı milli sporcu temsil edecek.

Başkan Hasan Kılca'dan başarılı sporculara tebrik

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Atıcılık Takımı'nın ISSF Plak Atışları Grand Prix"sinde elde ettiği başarılar dolayısıyla sporcuları, antrenör ve kulüp yöneticilerini tebrik etti. İlçe genelinde spora sporculara ve bu tür faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Atıcılık Takımımız, 4'ü milli 7 sporcuyla faaliyetlerine daha birkaç ay önce başlamasına rağmen, katıldıkları tüm turnuvalardan önemli derecelerle dönerek yüzümüzü ağartıyor. Bizler de ilçemizde yaşayan tüm gençlerimizin sağlıklı bir hayat sürmesi için spora, sporcuya ve tüm spor branşlarına destek vermeye devam ediyoruz. Bu vesileyle Karatay olarak ev sahipliği yaptığımız Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Plak Atışları Grand Prix"sinde bizleri gururlandıran milli sporcumuz Nur Banu Balkancı başta olmak üzere turnuvaya katılan Ahmet Baran ve Onur Atak ile antrenörlerimiz Fatih Baran ve Ahmet Balkancı'yı tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Karatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ISSF Plak Atışları Grand Prix'si tamamlandı - Son Dakika

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