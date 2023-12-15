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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı Başlıyor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün düzenlediği Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı, dördüncü kez yapılacak. Programa başvurular kulübün web sitesi üzerinden alınacak ve kabul edilen katılımcılara geri bildirim yapılacak. Eğitim programı, futbol endüstrisini yerel ve global ölçeklerde tanıma imkanı sunacak.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı Başlıyor
15.12.2023 - 16:02,  Güncelleme: 16:05
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2019 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirdiği Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı, dördüncü kez yapılacak.

Haziran ayında 10. yaşını kutlayacak olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün dört yıl önce hayata geçirdiği Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı'nda yeni dönem için başvurular kulübün web sitesi üzerinden başladı ve 17 Aralık Pazar gece yarısına kadar devam edecek. Programa kabul edilen 30 kişiye, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde mail üzerinden programa kabul edildiklerine dair geri bildirim yapılacak. Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı 4, 8 Ocak'ta ilk oturum ile başlayacak.

Eğitim programı, katılımcılarının, futbol endüstrisini yerel ve global ölçeklerde güncel veri ve bilgilerle tanımasına imkan sunacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı Başlıyor - Son Dakika
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